Gonzalo García, CEO de Furious Gaming: “Con el ingreso de Dybala queremos desembarcar en Europa”

En una temporada en la que muchas nuevas organizaciones de esports surgieron y comenzaron a asentarse en Argentina, hubo una que no paró de crecer, y que hoy por hoy atraviesa un gran momento: Furious Gaming. Es de las más antiguas del país, y año tras año se fue posicionando entre las más importantes de toda la región. Su fundador y CEO es Gonzalo García, y en diálogo con Infobae Gaming dio detalles acerca de la actualidad de la Calavera.

“Del 2012 para acá creo que es el momento en que mejor estamos parado en todo sentido: como empresa y a nivel deportivo. Creciendo, con muy buenas empresas trabajando con nosotros. Considero que estamos en el mejor momento de la historia. Pero a futuro confiamos en que vamos a seguir mejorando”, aseguró Gonzo en las gradas del Campo Argentino de Polo ubicado en Palermo. Él es oriundo de Capital Federal, y la esencia de Furious también nació allí, aunque poco a poco se fue expandiendo a todo Latinoamérica.

“Tenemos ocho disciplinas diferentes. En general hay algunas que están más desarrolladas que otras, como puede ser League of Legends, Counter Strike o VALORANT. Hay otras que son un poco más nuevas, como la escena mobile, con Free Fire, Wild Rift y PUBG Mobile. También tenemos Rainbow Six, entre otros. A nivel deportivo estamos bien parados, con un muy buen staff, especialmente en lo que es League of Legends. Logramos implementar una estructura de trabajo que tal vez no todos los equipos hoy en día aplica. Si se trabaja bien en el día a día los resultados deportivos deberían venir solos”, profundizó.

Gonzalo García - CEO de Furious Gaming.

El 2020 fue un año de transición para la Calavera, que buscó acomodar sus finanzas y armó un gran proyecto para este 2021. Actualmente se encuentran trabajando en una Gaming Office en CABA que será de las más modernas de la región. Se ubicará en Recoleta y estará conformada por dos pisos y una terraza. El objetivo es que no solo sirva para entrenar y competir, sino que todo el staff técnico de Buenos Aires pueda utilizar las instalaciones para trabajar. Parte de este crecimiento se dio gracias a un grupo inversor que apostó por la Calavera: “Nosotros tenemos como espejo a Estados Unidos, NA o Europa, sobre cómo fueron los pasos que fueron dando los equipos que hoy en día son los más grandes. Y nosotros sabíamos que teníamos que estar preparados para poder recibir una inversión en la empresa. Hubo un trabajo previo para prepararnos y se dio la oportunidad”.

Hace algunas semanas en charla con el streamer español Ibai Llanos, el futbolista de la Juventus Paulo Dybala mostró una camiseta de Furious y anunció que es uno de los nuevos inversores del club. Si bien era un secreto a voces la noticia sacudió a la escena regional: “Un grupo inversor se interesó, y junto con ellos Paulo, que como él dijo, se asociaba a nosotros, como socio y como imagen de la empresa. Nos potencia mucho la marca. Es algo muy lindo para todos nosotros que venimos luchando hace años. Obviamente es algo que te pone muy contento y que valida todo el trabajo que venís haciendo. Es un antes y un después para los esports en nuestra región, y yo creo que le vamos a marcar el camino, con nuestra experiencia, a un montón de otras organizaciones para que el día de mañana sumen inversiones y figuras públicas que respalden su marca”.

Si hablamos de Furious es importante mencionar su gran presente en League of Legends, el esport más popular del mundo. Actualmente cuentan con dos escuadras: una en la Liga Latinoamérica y otra en la Liga de Honor Entel de Chile. Realizó dos grandes campañas en la primera parte del año y en ambos torneos llegó a la final, donde cayó en dicha instancia y se quedó con el subcampeonato.

- ¿Dolió mucho perder esas dos finales?

- Sí, obviamente. Si hay algo que tengo es un interés muy fuerte por el League of Legends y por salir campeones del torneo regional. Creo que es una cuenta pendiente que tiene Furious. Y sí, obviamente me dolió, soy el hincha número uno. No nos lo esperábamos. Podía pasar obviamente, pero después de haber visto como se fueron dando las cosas en ambos torneos, ir ganando 2 a 0, mostrando un muy buen nivel y de pronto que el otro equipo te supere y no logres mostrar el mismo nivel nos cayó como un baldazo de agua fría.

Furious se consagró subcampeón del Apertura de la LLA.

“Nuestro objetivo es ir a Worlds. Nosotros consideramos que, deportivamente hablando, la botlane del equipo de la LLA tal vez era nuestra debilidad. En la final creo que quedó expuesto en el tercer y cuarto partido, donde nos vimos superados por la botlane de Infinity”, agregó. Alejandro “Baula” Cerrano, el soporte costarricense de la Calavera dejará el puesto de titular en el roster: “Buscamos un improvement, una mejora a lo que nosotros tenemos actualmente.”.

Según la web de estadísticas de deportes electrónicos Esports Charts, el público de la LLA creció un 17% en comparación con la temporada pasada, y la Calavera fue el equipo más popular de la competencia. De hecho la final contra Infinity tuvo un increíble pico de 95.000 espectadores en directo: “Creo que Furious siempre se caracterizó por ser un equipo que tiene mucha fanaticada detrás. También te pasa que cuando te está yendo bien ciertos seguidores empiezan a hacer público que son fans del equipo, y tal vez en el pasado, cuando las papas queman, no lo mencionan. Un poco la organización, con todo el trabajo y la inversión que hizo, está generando interés en la audiencia a nivel general. Esa es la razón principal. Y tal vez un poco de morbo también. Veníamos de un mal año en LoL. Pasamos de hoja y tuvimos un buen año. Yo creo que la gente también a eso le llama la atención para ir ver y consumir el torneo. Me deja muy contento saber que fuimos el equipo más visto”.

Hay muchos proyectos en los planes de la Calavera, pero uno de los más ambiciosos es poder emigrar a su equipo de Counter Strike: Global Offensive a Europa: “Hoy en día sentimos que Furious es una marca regional. Que es una marca reconocida desde México hacia abajo. Pero si queremos seguir creciendo y si queremos ser un equipo de esports que compita cabeza a cabeza con los grandes tenemos que seguir progresando. Y el siguiente paso para nosotros es pasar a ser una marca global. Para eso tenés que hacer pie en las regiones importantes. Entonces las oportunidades pueden venir por el lado de NA o por Europa. Con el ingreso de Paulo es estar desembarcando en Europa. En un principio vamos a hacerlo de manera temporal con haciendo bootcamps allá para medirnos y ver cómo estamos en comparación a la media de los equipos. Y a medida que tengamos ciertos aprendizajes la idea es hacer pie permanentemente levantando infraestructura allá y llevando equipos latinos a competir a territorio europeo”.

Recientemente la calavera hizo público su nuevo equipo de CS:GO que cuenta con el experimentado Jony Boy y el talentoso Meyern como grandes figuras. El primero llega tras un buen paso por Isurus, y tras desempeñarse en equipos de España y Estados Unidos. Por si parte el segundo, de apenas 18 años, viene de un parate de cuatro meses tras vestir la casaca de 9Z. Es de los jugadores más importantes de la región, y el año pasado jugó para MIBR y Sharks Esports. El roster lo completan los jóvenes Nacho, Owen$inhoM y Abizz.

El roster hizo su debut en la Aorus League Cono Sur, y ya logró coronarse campeón. Fue un certamen que reunió a lo mejor del CS:GO nacional, en donde eliminaron a Isurus, su clásico rival -y a quien no le ganaban hace tres años en dicha disciplina-, y a 9Z en la final, que llegaba tras vencer a Team Vitality en la BLAST Premier.

El nuevo equipo de CS:GO de Furious Gaming.

La expansión deportiva también incluye un nuevo espectro de jugadores y fanáticos de la mano de los juegos de celulares. Según Esports Charts los cinco esports mobile más populares del 2020 superaron las 473 millones de horas vistas en distintas transmisiones. El número impresiona, pero es la crónica de un evento anunciado. Es más sencillo acceder a un smartphone que a una computadora gamer o una consola de nueva generación, y esto amplía el abanico de las personas que pueden dedicarse a los deportes electrónicos. Actualmente Furious cuenta con tres disciplinas: Free Fire, PUBG Mobile y el reciente Wild Rift.

“La escena mobile y la industria mobile va a tener un crecimiento tremendo. Un poco considerando como es nuestra región a nivel socioeconómico. Permiten que con un smartphone podés jugar Free Fire o Wild Rift, que corren en cualquier celular. Eso permite que un montón de chicos que no tienen acceso a una computadora gamer puedan competir profesionalmente en otro esports Estamos súper contento de estar en esta nueva escena”.

Recientemente FG disputó la PUBG Mobile Pro League Latinoamérica y obtuvo grandes resultados, ya que finalizó en segunda posición de la tabla general luego de 18 partidas de competencia. Ganó dos de las mismas, sumó 202 unidades y quedó solo tres abajo de Team Queso, que se quedó con el título. De igual manera le alcanzó para clasificarse al PMPL Americas Finals, que reunirá a los mejores equipos del continente.

- ¿Cuál es tu sueño con Furious?

- Uno cuando sueña sueña en grande siempre. Obviamente queremos que Furious sea uno de los equipos más reconocidos a nivel mundial. Sabemos que al venir de Latinoamérica tenemos muchos más desafíos que otras organizaciones. Los mercados nuestros son mucho más complejos que el mercado europeo o de Norteamérica. Pero obviamente el sueño nuestro es que la marca sea global, ver a Furious compitiendo en los torneos Tier 1 de League of Legends, de Counter Strike o de cualquier disciplina que estemos jugando. Principalmente eso y obviamente a corto plazo cumplir objetivos con la LLA, ser campeones de la liga, poder viajar a Worlds, dar un buen papel en un torneo internacional, que lamentablemente los equipos latinoamericanos todavía no han podido hacerlo. Obviamente mi sueño es tener la mejor empresa de esports del mundo, pero primero de nuestra región tiene que ser.

Actualmente la Calavera cuenta con una gaming house en Ciudad de México, donde el equipo de League of Legends principal vive, entrena y compite. También se encuentran trabajando en una gaming office en Buenos Aires que promete ser de las más modernas de la región. Tendrá dos pisos y una terraza en el barrio de Recoleta. A diferencia de la antes mencionada los jugadores no vivirán ni dormirán allí, sino que solo lo utilizarán para entrenar y competir. También tendrá un espacio para los creadores de contenido del equipo, el staff técnico y el resto de los integrantes de la organización.

La futura Gaming Office de Furious.

