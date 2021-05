El Kun dejará de hacer streams hasta después de la Copa América para evitar críticas del periodismo

El Kun se despide por un tiempo de los streams.

Luego de una temporada en la que los partidos de selecciones de fútbol escasearon, los ojos de todos están puestos en la Copa América que comenzará este 13 de junio, y que tiene a Argentina como uno de los principales candidatos. Más allá de Messi como principal figura, muchos jóvenes prestarán detallada atención a Sergio “Kun” Agüero, que además de ser despedido entre laureles del Manchester City se ganó un lugar en los corazones de muchos por sus entretenidos directos en la plataforma Twitch. El ex Independiente ya no está encasillado como deportista de alto rendimiento, sino que también es ídolo para una nueva generación que consume su contenido de internet. Si bien sus vivos son usuales y mantiene una media de alrededor de 20.000 personas cada vez que se presenta, decidió que se tomará un descanso durante el certamen continental, para así evitar recibir críticas del periodismo.

El Kun se enfrenta a una semanas muy importantes, ya que este sábado disputará la primera final de Champions League de su carrera ante el Chelsea en el estadio Do Dragao de Portugal, y pocos días después viajará a Argentina para disputar las Eliminatorias y la Copa América. “Creo que va a ser el último stream. Creo. Creo que hoy es el último”, le comentó este martes a sus viewers durante un directo en su cuenta SLAKUN10, que ya cuenta con más de 3 millones de seguidores: “Para ustedes queda bien, ustedes quieren verme, boludear y charlar. Pero hay gente si las cosas que van mal van a decir que estuve boludeando. Prefiero estar tranquilo y enfocarme más en los entrenamientos y en el partido. Siempre digo que nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos nos sacude. Hoy es todo lindo, hoy se suben todos al caballo, cuando hace tiempo me mataban”.

El Kun en el reconocimiento de campo del estadio Do Dagrao. REUTERS/Carl Recine

La Copa América es el certamen por selecciones más importante del continente, y Argentina no logra coronarse desde 1991. La misma se iba a disputar en Argentina y Colombia, pero todo parece indicar que la localía terminará recayendo únicamente en el país Albiceleste. El renombre de sus figuras convierten a la selección en una de las favoritas a quedarse con el título, y el hecho de que haya perdido las últimas seis finales que disputó agregan una presión extra al seleccionado, que estarán entre ceja y ceja para muchos seguidores y periodistas.

“En Argentina lo primero que van a decir es que el Kun está stremeando. Desde antes cuando empecé ya no les gustaba. Que si me lesionaba era porque estaba stremeando y no pensaba en el fútbol. ¿Qué tiene que ver, gente? ¿Qué tiene que ver el stream? Como si fuera que estoy andando en moto y me estoy por matar. Estoy stremeando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo malo? No entiendo por qué hay gente que no le gusta. Estamos en la mira. Cualquier boludez que hagamos. Es título y primicia. Un quilombo se arma mal... Yo tengo que estar tranquilo en Argentina. No puedo estar haciendo esto porque por más que no escuche lo que digan al final te llegan los comentarios. Inconscientemente te sentís mal, y después vos querés dar lo mejor pero tenés la cabeza en eso. ¿Por qué? ¿Porque me senté a charlar con ustedes? No entiendo por qué les molesta”, agregó.

Muchas veces a los futbolistas se les exige más que a muchos otros cargos, cuando el fútbol no deja de ser un deporte y un entretenimiento: “A mí no me molesta lo que hagan los demás, ¿a ustedes les molesta? Si cada uno es libre de hacer lo que quiera en su tiempo libre. Voy a tener horas al pedo allá. Entreno a la mañana, después tenés masajes o tratamientos, y después tenés seis o siete horas en las qué decís ‘¿qué hago?’ La idea era hacer stream pero no, no puedo hacer. Al principio capaz está todo bien, pero si las cosas no van bien los palos vienen acá”.

Es probable que quienes no formen parte del mundo del stream lo consideren una “pérdida de tiempo”, u “horas que se podrían invertir en más entrenamiento”. Lo cierto es que es tiempo libre de cada uno, y como algunos se sientan a jugar al truco o a ver una serie, el Kun quería prender stream. Desde que comenzó a hacer directos, allá por mayo del año pasado, su popularidad aumentó muchísimo entre la comunidad de habla hispana. No todos los días tenés la chance de ver a un futbolista o a alguien que tanto admirás en su vida diaria charlando con sus seguidores como si de una videollamada familiar por Zoom se tratara. Twitch bajó a Agüero a un plano más terrenal, y ahora muchos lo consideran uno más de la comunidad. Alguien con quién pueden jugar GTA, Among Us, dialogar o simplemente verlo reaccionar a canciones o a sus mejores goles. Se creó un puente, que quizás antes parecía imposible, entre una súper estrella y las personas que lo admiran. Y no solo por cómo juega al fútbol. Esto también funciona a la inversa, y quienes lo siguen por stream ahora también lo apoyan en el City o en la selección.

REUTERS/Carl Recine

Cada vez que los citados llegan a Argentina se instalan dentro de una “burbuja”. El contacto con sus fans y con las personas que los admiran y siguen en cada partido es casi nulo. Vuelven, se entrenan en Ezeiza, ven a sus familias y vuelven a Europa. A lo sumo podés verlos si vas a la cancha, pero generalmente no pasa de eso. El Kun rompió esa barrera, se muestra como uno más y por eso tanta gente lo admira. Probablemente varias personas de España o de Latinoamérica hincharán por él en la final de la Champions y en la Copa América. La chance de poder ver desde dentro la concentración de Argentina y su relación con sus compañeros parecía muy cercana, pero lamentablemente no se dará esta vez. “Yo siempre trato de jugar igual. A veces jugás bien y otras no tanto, porque pasa. Pero no quiero darles nada para que digan ‘¿y qué querés? si está todo el día ahí'.

El Kun también está ligado a la comunidad desde el ámbito de los esports, porque es el fundador de KRÜ, que atraviesa un buen pasar y que este jueves se despidió del VALORANT Masters Stage 2 que se disputó en Reikiavik Islandia. El roster está compuesto por tres jugadores chilenos (Roberto “Mazino” Rivas, Juan Pablo “NagZ” López y Joaquín “delz1k” Espinoza) y dos players argentinos (Nicolás “Klaus” Ferrari y Benjamin “bnj” Rabinovich). En tanto, la dupla de coachs la conforman Martin “Betony” Bourre y Rodrigo “Onur” Dalmagro. Juntos dieron un gran papel y se vuelven a Latinoamérica con la frente en alto. Comenzaron el certamen ante Fnatic de Europa, con quiénes perdieron 0-2. En el loser bracket se enfrentaron a Sharks de Brasil, subcampeón de Brasil, y se quedaron con la serie por 2-0 (13-5 en Icebox y 13-6 en Bind). En la segunda instancia les tocó medirse contra Team Liquid, el mejor equipo de Europa, y pese a que sorprendieron en algunas rondas, no pudieron superar a su rival. Fue 0-2 fin del torneo para ellos que mostraron un buen nivel a lo largo de la competencia.

Sergio Agüero, CEO de KRU.