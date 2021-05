El estudio responsable de Gears of War salta a la nueva generación con Unreal Engine 5

Gears 5: Hivebusters Trailer

The Coalition es el estudio responsable de las últimas entregas de Gears of War, después de que el equipo original de Epic liderado por el mítico Cliff Blezinsky haya dado un paso al costado tras acuñar una trilogía que supo redefinir la acción en tercera persona durante la generación de Xbox 360. Subjetividades aparte, es innegable que esta tarea no le pesa a The Coalition: después de todo, se están haciendo cargo ni más ni menos que de una de las franquicias insignia del universo Xbox, a la vez que se trata siempre de una punta de lanza tecnológica que demuestra en cada generación lo que las consolas de Microsoft son capaces de hacer.

Gears 5 es el caso más reciente. Un juego que presenta una narrativa ambiciosa, mecánicas nuevas pertenecientes a los juegos de mundo abierto -la campaña tenía escenarios amplios con zonas de objetivos secundarios y mucha exploración-, gráficos despampanantes y un arco argumental con giros inesperados con personajes sumamente queribles. Gears 5 probablemente sea el pináculo tecnológico de lo que una Xbox One puede dar de sí, pero lo interesante es ver cómo el mismo juego se adaptó para deslumbrar también en Xbox Series S y X. En este sentido, The Coalition lanzó distintas actualizaciones que lo hacen ver como un título por completo distinto.

Más allá de todos los efectos visuales, texturas a 4K de resolución y los tiempos de carga inexistentes, lo cierto es que existe una verdad ineludible: por más actualizaciones que se le ponga al título, sigue anclado a la generación pasada de consolas, ya que ha sido diseñado con Unreal Engine 4. Un motor evidentemente capaz, pero que está diseñado pensando en hardware que al día de hoy data de algo más de 8 años: de ahí la necesidad de cambiar. Por esto es que The Coalition se expresó a través del blog de Gears 5, donde aprovecharon el espacio para comentar los planes que tienen con la franquicia Gears, el cambio de generación, los planes para el contenido restante para Gears 5 y un puñado de nuevos proyectos.

En primer lugar, The Calition confirmó que seguirán prestando soporte a Gears 5 durante al menos dos temporadas más de contenido: las Operaciones 7 y 8. Sin embargo, los esfuerzos del estudio están apuntado a Unreal Engine 5: que ofrecerá sin ningún tipo de dudas un nivel de realización más vistosa y con mejor performance puesto que es un motor pensado para la nueva generación de consolas y sus cualidades técnicas.

The Coalition lo informó agradeciendo a toda su comunidad el blog: “Gracias a los fans que nos acompañaron durante todo este camino. Durante la pandemia y la situación de que trabajar desde casa, el equipo lanzó el primer título de estrategia de la serie, llamado Gears Tactics, además de relanzar Gears 5 en Xbox Series S|X para mejorar el rendimiento con el hardware nuevo, junto con una tonelada de contenido, para luego cerrar el año pasado con la primera expansión para la campaña -el genial Hivebusters- en casi una década.”

Y continuaron: ”Al contemplar el futuro, estamos muy emocionados de empezar a asignar recursos al desarrollo de nueva generación utilizando Unreal Engine 5. Gears of War siempre estuvo al frente en lo que refiere al desarrollo del motor Unreal Engine -fue rompedor a 720p en Xbox 360 y el año pasado fue uno de los pocos juegos a 120 cuadros por segundo en Xbox Series S y X- y estamos encantados de continuar la tradición utilizando este nuevo motor en varios nuevos proyectos para los próximos años.”

El aspecto más amargo de toda esta situación es que, según el estudio desarrollador, moverse a un nuevo motor es una tarea titánica que les llevará tiempo completar. Por esto es que el estudio apagó la llama de la especulación al comentar que no anunciarán ningún título nuevo por “algún tiempo”, lo cual indica que Gears 6 está muy lejos del radar de proximidad.