PlayStation inicia una semana con importantes descuentos en populares videojuegos

PlayStation dio inicio a una nueva oferta de temporada en honor a una festividad japonesa: la Semana Dorada. Se trata de una nueva oportunidad en la que los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 podrán acceder a importantes descuentos en títulos seleccionados que poseen hasta un 80 por ciento de descuento de su precio original. Los juegos disponibles están inspirados o fueron desarrollados y distribuidos en Japón, y en su mayoría son títulos de PlayStation 4 que también podrán aprovechar aquellos que posean una PlayStation 5 y abarcan una gran variedad en géneros. La Semana Dorada en PlayStation empezó el pasado 29 de abril y tendrá vigencia hasta el 13 de mayo y cuenta con más de 250 descuentos aplicados a juegos, contenidos descargables y distintos packs. Los precios están expresados en dólares americanos e incluyen el descuento en cada caso, al que deberán sumar también el impuesto al consumo en dólar.

Soulcalibur VI y Tekken 7 son las primeras opciones llamativas. Se trata de dos juegos de combate -uno con armas y otro a puño limpio, respectivamente- muy populares y excelsos en lo que plantean, ambos en arenas de combate en tres dimensiones con una jugabilidad muy pulida y responsiva. Soulcalibur VI presenta un descuento del 85% quedando en 13,49 dólares mientras que Tekken 7 un 80%, con un costo de 19,99 dólares. The Last Guardian es el próximo a destacar. Se trata de un juego que en muchas ocasiones se creyó extinto, obra del mítico Fumito Ueda, director del desintegrado Team ICO. Una aventura de plataformas con un alto contenido simbólico, en el que el personaje principal debe sortear una enorme cantidad de obstáculos mientras aprende a vincularse con una criatura mitad pájaro y mitad mamífero llamado Trico. Esta obra de arte presenta un descuento del 50% del costo original, el cual queda en 9,99 dólares.

NieR Automata: Game of the YoRHa Edition es la versión completa de uno de los mejores juegos contemporáneos, obra de Yoko Taro. Plantea una historia con muchas capas y mensajes profundos, alrededor de una jugabilidad cuidada y variada, llevada a cabo por los expertos de PlatinumGames. Este juego presenta un descuento del 50%, lo cual lo deja a unos 19,99 dólares. Bloodborne es para muchos, el mejor título de From Software, reconocidos principalmente por acuñar el género de los “soulslike” en los que el desafío y la jugabilidad están en primer orden de importancia. Es cierto que Bloodborne forma parte de la PS Plus Collection y también ha estado en PS Plus, pero si no llegaste a conseguirlo, no hay mejor oportunidad que esta, ya que presenta un descuento del 35%, con un precio de 12,99 dólares.

Los juegos de rol japoneses -JRPG- también ocupan un lugar preponderante en esta oferta de temporada y se podrán encontrar algunos de los mejores en su clase. El clásico Secret of Mana presenta un descuento del 50%, a un precio de 19,99 dólares. La versión All-In-One de Kingdom Hearts (que incluye todos los juegos de la franquicia) tiene un 75% de descuento, quedando en 24,99 dólares. Persona 5 Royale es la versión extendida y más completa de uno de los mejores juegos de PlayStation y también posee un generoso descuento del 50%, con un precio de 29,99 dólares. Dragon Ball Z: Kakarot Edición Deluxe incluye todos los contenidos descargables, en un juego que recrea situaciones del popular anime y pone en manos de los jugadores escenas inéditas, en un título que combina acción, rol y aventuras. Esta edición posee un 60% de descuento, con un costo final de 33,99 dólares.

Otros títulos a destacar rápidamente son Undertale, Gravity Rush 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Trials of Cold Steel III, la serie Dead Rising y más. Para poder ver todos los títulos, pueden visitar la página web de PlayStation Store de Argentina o bien acceder al apartado específico de la oferta desde la tienda en las consolas.