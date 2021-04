Neymar Jr. se convierte en el primer atleta jugable en Fortnite: llegará el próximo 27 de abril

Epic Games dio a conocer durante el mes de marzo la idea de incluir a Neymar Jr. como parte de la Temporada 6 Capítulo 2, pero más allá de esto, nunca hubo una precisión respecto a cuándo llegaría la estrella del fútbol brasilero que milita actualmente en el Paris Saint- Germain. Según reveló el estudio el día de ayer, Neymar Jr. llegará finalmente a Fortnite el próximo 27 de abril. En el tráiler seleccionado para mostrar por primera vez el aspecto que tendrá Neymar en el juego, se lo puede ver empleando sus habilidades con la pelota para repeler una granada en medio del asedio a una fortificación. A su vez, se muestran todas las skins que tendrá disponibles dentro del juego.

Neymar Jr. estará disponible para todos aquellos que tengan el Pase de Batalla de la temporada corriente, al igual que todos sus elementos cosméticos. Sin embargo, tal como sucedió con otras figuras, muchos de ellos requerirán cumplir ciertas misiones y requisitos para obtenerlos. Además de estos desafíos, existen otros específicos a modo de contenido extra que te van a permitir habilitar más contenido. Estos son:

Algunos de los accesorios desbloqueables de Neymar Jr.

Habla con un jugador de fútbol de la isla (0/1) - Recompensas: gesto Pelota de fútbol y un estandarte de Neymar Jr.

Completa 3 misiones de jugadores de fútbol de la isla (0/3) - Recompensa: pantalla de carga Crack de Neymar Jr.

Completa 5 misiones de jugadores de fútbol de la isla (0/5) - Recompensa: skin Neymar Jr.

Pegarle a la pelota de fútbol a una distancia de 500 metros como Neymar Jr. (0/500) - Recompensa: accesorio mochilero Trofeo Joia

Hacer un gol como Neymar Jr. (0/1) - Recompensa: herramienta de recolección Golpe del jaguar

Elimina 3 oponentes como Neymar Jr. (0/3) - Recompensa: gesto Shhh...

Neymar Jr. también tendrá objetos para desbloquear completando misiones épocas. Los objetos son: Grafiti “¡Estoy listo!”, Emoticono “Tiro discreto”, Gesto “Celebración de Neymar”, Ala delta “Acróbata aéreo”, Estilo de exhibición del traje de Neymar Jr. y Herramienta de recolección Golpe del jaguar. En cuanto a las skins del personaje en sí, la principal tiene colores inspirados en la bandera de Brasil además de una alternativa de color negro, y lo más llamativo son dos trajes especiales que bien podrían haber salido de un juego de Power Rangers.

Así será la pantalla de carga de Neymar Jr.

No es la primera vez que Fortnite incorpora en la cruza de universos que plantea al mundo del fútbol. A principios de este año, Epic Games anunció una alianza con 23 clubes de fútbol de los más importantes del mundo, entre los que se destacaron Juventus, AC Milan, Santos FC, Sevilla FC, West Ham United FC y AS Roma entre otros, lo que derivó en una serie de skins dedicadas a cada uno de los clubes con camisetas oficiales y versiones alternativas del uniforme. En aquel cruce, también se rendía homenaje a Pelé a través de un emoticono. El caso de Neymar Jr. es muy notorio porque será el primer atleta en prestar su apariencia para convertirse en un personaje jugable dentro del Battle Royale de Epic Games.

De este modo, Fortnite sigue fundiendo barreras a la vez que se convierte en un título único en su clase que tiene el potencial de unificarlo todo en su mapa de juego. La Temporada 6 en particular, ha visto pasar personajes de la talla de Lara Croft, Ripley de Alien, Mando de Mandalorian, Master Chief de Halo, Kratos de God of War, personajes de Street Fighter, Aloy de Horizon Zero Dawn entre otros; un multiverso que mueve millones de dólares. Cabe mencionar que Fortnite también ha sido escenario para recitales de artistas famosos, estrenos de tráilers cinematográficos y mucho más, de ahí que se lo considera a estas alturas un auténtico fenómeno cultural.