Xbox Game Pass anunció los videojuegos que se sumarán al servicio de suscripción en abril

Pocos días después de confirmar los videojuegos gratuitos de Games with Gold, desde Xbox anunciaron una nueva ola de títulos que desembarcará en Game Pass, el servicio de suscripción por excelencia de la marca. Usuarios de PC, consola (Xbox One o Xbox Series X/S) o Android (gracias a Xbox Cloud Gaming) podrán disfrutar de una interesante variedad de experiencias a lo largo de abril:

Grand Theft Auto V (Consola y Android) – 8 de abril

La joya más preciada desarrollada por Rockstar Games se mantiene vigente a pesar del paso de las diferentes generaciones de consolas. GTA V ya dijo presente en Game Pass de manera muy breve, pero vuelve al servicio en consolas y la nube para que los usuarios disfruten de la experiencia más completa del título que cuenta con una gran cantidad de horas de contenido para descubrir, tanto offline como online.

Zombie Army 4: Dead War (Consola, Android y PC) – 8 de abril

El título más completa de la saga de zombies también estará disponible en PlayStation Plus durante abril. Usuarios de ambas plataformas podrán meterse de lleno en esta versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial que incluye hasta un Hitler zombie, muchos modos de juego, una campaña cooperativa y mucho más. Esta misma semana se anunciaron mejoras gráficas y de rendimiento para las consolas de la nueva generación, así que es un gran momento para descubrir Zombie Army 4: Dead War.

Disneyland Adventures (Android) – 8 de abril

Aunque el título ya está presente en el Game Pass de consola y PC, ahora les da la oportunidad a los usuarios de la nube de descubrir la magia de los parques de Disney con un recorrido virtual lleno de lugares y personajes icónicos.

Rush: A Disney/Pixar Adventure (Android) – 8 de abril

Otro videojuego ya presente en consolas y PC, que ahora llega a la nube para aquellos países con el servicio de Xbox Cloud Gaming. Rush: A Disney/Pixar Adventure es una experiencia para toda la familia que invita a descubrir los mundos de seis películas de Disney/Pixar, interactuar con sus protagonistas, resolver acertijos y descubrir secretos. Las seis películas en cuestión son “Los Increíbles”, “Ratatouille”, “Up”, “Cars”, “Toy Story” y “Buscando a Dory”.

NHL 21 (Consola) – 12 de abril

(Foto: Twitter)

Gracias al acuerdo entre Xbox y Electronic Arts, el próximo título deportivo en llegar a Game Pass gracias a EA Play será NHL 21. El juego de hockey sobre hielo por excelencia formará parte del servicio de suscripción con su última entrega, que presenta un modo carrera expandido, nuevos modos de juego y grandes opciones de personalización tanto dentro como fuera del campo de juego.

Rain on Your Parade (Consola, PC y Android) – 15 de abril

(Foto: Unbound Creations)

En esta particular experiencia indie, los usuarios toman control de una nube de cartón que deberá arruinarles el día a todos a través de más de 50 niveles con diferentes obstáculos y objetivos a cumplir. Rain on Your Parade se lanza al mercado en diferentes plataformas el mismo 15 de abril, por lo que los usuarios de Game Pass podrán disfrutarlo desde el momento de su estreno.

Pathway (PC) – 15 de abril

(Foto: Twitter)

El título se sitúa en 1936, cuando reinaban los rumores de excavaciones secretas, artefactos misteriosos y rituales siniestros. Los jugadores deberán formar escuadrones de aventureros para encontrar estos tesoros y combatir a todo aquel que se los quiera arrebatar.

MLB The Show 21 (Consola y Android) – 20 de abril

A pesar de ser una franquicia impulsada por PlayStation, fanáticos del baseball podrán disfrutar de MLB The Show 21 también en Xbox One, Xbox Series X/S y en dispositivos con Android a través de la nube. El título ya cuenta con mejoras gráficas y de rendimiento en su versión de Series X/S.

Xbox también reveló un nuevo apartado llamado Juega con Amigos, que permite ver cuando amigos agregados están jugando títulos de Game Pass para sumarse a sus partidas o tener más fácil acceso a esos juegos.

Por último, también se confirmó que ya hay más de 50 videojuegos que se pueden disfrutar con controles touch en Android. Después de probarlo en Minecraft Dungeons, ahora se sumaron títulos como Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Slay the Spire, y mucho más.

