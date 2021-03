Todas las novedades que incorpora la cuarta temporada de Fall Guys

Fall Guys Temporada 4

Fall Guys viene de un 2020 que sin dudas fue un éxito. El juego fue una de las novedades más relevantes del año y se convirtió en un hit : 2 millones de unidades vendidas en Steam durante su primera semana, más de un millón de seguidores en Twitter y una presencia aplastante en Twitch, donde se convirtió en una sensación (y obsesión) para los creadores de contenidos y llegó a superar a gigantes como el League of Legends.

Ahora llega su cuarta temporada, que incorpora novedades a la jugabilidad y nuevas recompensas para los jugadores. Esta edición se presentó como una opción futurista llena de ritmos sintéticos y recompensas fluorescentes con “astronautas, extraterrestres invasores y hasta misteriosos Beans in Black”. El 15 de marzo se estrenó el trailer en el que las luces de neón tuvieron una presencia destacada y dio un anticipo de las diferentes rondas que iba a incluir. Además, se anticipó el crossover con otro de los juegos que arrasó en el 2020: Among Us.

En esta cuarta edición Fall Guys sumó 7 nuevas rondas adaptadas a la estética de la temporada. En Basketfall, como ya el nombre adelanta, los jugadores van a tener que encestar en una zona de baja gravedad. Con Big Shots se va a poder experimentar lo que es estar en un subibaja mientras te disparan estrellas inflables, imanes, gamepads y Saturnos en miniatura. Otra de las rondas es Hoverboard Heroes, para navegar por mares pegajosos mientras se superan los obstáculos para llegar hasta la meta final. En Power Trip van a adentrarse en una pista de baile funk del futuro, mientras que Roll On es una carrera en la que los 60 jugadores tienen que alcanzar la victoria al mismo tiempo que superan tambores giratorios y tratan de no caer al vacío.

Short Circuit es un nuevo tipo de nivel de carrera donde hay que impulsarse en un escenario que desafía la gravedad. Skyline Stumble incorpora una variedad de desafíos futuristas que incluye zonas con gravedad reducida, campos de fuerza y lasers. Una de las novedades más destacadas son los escuadros, que se estrenan con la cuarta temporada, para darle un salto a la jugabilidad en equipo y que los jugadores puedan colaborar entre ellos , además de compartir las partidas en sí. En el modo escuadrón van a poder juntarse 4 usuarios y si uno de los participantes gana la ronda final, todos van a compartir la recompensa.

También van a poder jugar carreras dentro de este formato. El objetivo es llegar a la línea de meta y cuanto más rápido se complete, más puntos va a ganar el equipo. El escuadrón con el puntaje más bajo va a ser eliminado por lo que va a ser importante la performance que tenga cada uno de los jugadores. Los escuadrones también van a poder atravesar una instancia de supervivencia en la que el objetivo es resistir y ganar la mayor cantidad de puntos para el equipo.

La cuarta temporada también va a incorporar nuevos desafíos y recompensas. Los jugadores van a poder disfrutar de challenges diarios en los que van a demostrar sus habilidades. Además, al lograr victorias en el formato escuadrones o completando los desafíos diarios se van a poder obtener fragmentos de coronas. 60 fragmentos se van a intercambiar por una corona. Por último, más allá de las novedades, desde el equipo a cargo del desarrollo señalaron que la edición número cuatro de Fall Guys va a sumó una gran lista de mejoras enfocadas en ofrecerles una mejor experiencia a sus jugadores y que apunta a corregir algunos de los errores que presentaba el juego.