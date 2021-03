9 juegos de oferta en PlayStation que no te podés perder

Megamarzo es el nombre con el que PlayStation dio a conocer una nueva liquidación de juegos exclusivos y de terceros, tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. La cantidad de juegos que se presentan con descuentos es tan grande que no podemos abarcarlo en esta nota: por esto es recomendable que visiten el sitio de PlayStation para poder obtener un vistazo general respecto a todos los títulos en descuento.

Sin embargo, con más de 300 ítems en oferta en la tienda es fácil perderse. Por eso, te traemos una selección con nueve juegos, algunos de ellos para PlayStation 4 y PlayStation 5 con un buen descuento y una buena duración, como para mantenerte entretenido por un buen rato. Como siempre, aclarar que los precios expresados en la nota son en dólares norteamericanos, que ya están con el descuento incluído y que al precio final debe aplicarse el impuesto al consumo de dólares con tarjeta. Sin más, empezamos con la selección.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - PS4 | PS5 (35% de descuento, US$38.99)

Tras el gran éxito de la remasterización de la trilogía original, el marsupial más querido de la industria reaparece con una renovada secuela, que podría definirse como uno de los mejores juegos de plataformas disponibles en la actualidad. Crash 4 se puede conseguir en sus versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5 con un generoso descuento pero si ya lo tienen y pudieron dar el salto a la nueva generación, entonces podrán actualizar sin costo alguno a la versión de PlayStation 5 que aprovecha a fondo todas las capacidades de la consola, su sonido y sus controles.

Assassin’s Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising - PS4 | PS5 (45% de descuento, US$60.49)

Un paquete que es imbatible en cuanto a la cantidad de horas de diversión que te puede brindar cada título. Assassin ‘s Creed Valhalla es uno de los más completos y mejor ejecutados juegos de la serie , con una historia atrapante, nuevas mecánicas, entornos alucinantes y más de 120 horas de juego de alto vuelo. Por el lado de Immortals Fenyx Rising encontramos una divertida aventura basada en la mitología griega, cargada de humor, con enormes entornos para explorar y mil secretos por descubrir , que puede darte no menos de 60 horas de diversión. El combo de juegos de mundo abierto más perfecto que se puede conseguir hoy.

FIFA 21 Champions Edition - PS4 | PS5 (60% de descuento, US$31.99)

La Champions Edition de FIFA 21 trae varios regalos para aprovechar en FUT pero lo más atractivo de la oferta es la posibilidad de conseguir la versión de nueva generación de FIFA 21. Incluso con el poco tiempo que tiene entre nosotros PlayStation 5, FIFA 21 ya demuestra gran parte del potencial de la consola gracias a entornos y futbolistas mejor logrados, efectos visuales y un uso extensivo del control DualSense que nos sirve para sentir el efecto de las distintas acciones que ocurren en la cancha . También es importante decir que si no tienen PlayStation 5, con esta versión podrán tener una actualización gratuita cuando se hagan con la consola.

Borderlands 3: Next Level Edition - PS4 | PS5 (65% de descuento, US$24.49)

La tercera entrega de una de las sagas más aclamadas en la industria también está de oferta. La Next Level Edition incluye algunos skins para los personajes principales y aunque no contiene el DLC de historia, de por sí Borderlands 3 tiene muchísimo para dar de sí. Un juego de acción y RPG en primera persona con un diseño artístico sublime tanto en PlayStation 4 como PlayStation 5, aunque como es de esperar, en la nueva generación es donde más se lo puede aprovechar a 4K y 60 cuadros por segundo. Ideal para jugar acompañado con amigos online .

Rainbow Six Siege - Deluxe Edition - PS4 | PS5 (75% de descuento, US$9.99)

Rainbow Six Siege es uno de los shooters competitivos más atractivos en la actualidad . La versión base salió hace años, pero Ubisoft lo mantuvo vigente a fuerza de temporadas, nuevos contenidos y una jugabilidad inoxidable. Esta Deluxe Edition incluye el juego base más el contenido de las primeras dos temporadas, que incluye principalmente distintos operadores para elegir antes de jugar. Rainbow Six Siege es un juego multiplayer en primera persona que enfrenta Operadores contra Terroristas, donde la táctica y el aprovechamiento de los niveles lo es todo.

UNCHARTED: The Lost Legacy - PS4 (35% de descuento, US$12.99)

Si te quedaste con ganas de más Uncharted después del 4, The Lost Legacy es el juego para vos. Una historia alternativa que tiene lugar años después de los sucesos del cuarto título de Nathan Drake y que hace foco en Chloe Frazer, la protagonista de este relato, en busca del Colmillo de Ganesh. En sus más de 8 horas de duración, UNCHARTED: The Lost Legacy nos trae un sinfín de emociones y situaciones espectaculares con una jugabilidad efectiva, algo a lo que la franquicia nos tiene acostumbrados.

Assassin’s Creed Odyssey Edición Deluxe - PS4 (75% de descuento, US$19.99)

Hasta la llegada de Valhalla, Assassin ‘s Creed Odyssey fue -y para muchos sigue siendo- el mejor de la serie. Desde el contexto histórico donde se desarrolla la historia, pasando por los personajes y no menos importante, la cantidad y calidad de las misiones secundarias y principales, estamos ante un juego con el potencial de ofrecerte más de cien horas de aventuras. Es el primer título que introduce mecánicas nuevas e ideas que vimos, por ejemplo, en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mezclado los elementos clásicos de la franquicia de los asesinos. La Edición Deluxe de Assassin ‘s Creed Odyssey incluye varias armaduras y ornamentas para los caballos para engalanar a Cassandra o a Alexios, según elijamos al principio.

Batman: Arkham Collection - PS4 (75% de descuento, US$14.99)

La Arkham Collection te garantiza un paseo intenso por Ciudad Gótica a lo largo de la trilogía original de Batman: Arkham, comprendida por Asylum, City y Knight, todos ellos obra del genial estudio conocido como Rocksteady. Existe otro juego más, pero está fuera del canon, por así decirlo, y tampoco está a la altura de estos tres juegazos. Batman: Arkham Collection Incluye todo el contenido adicional publicado hasta el momento y además, mejoras visuales puesto que en el caso de Arkham Asylum y Arkham City hubo un trabajo de remasterización.

DRAGON BALL Z: KAKAROT Edición Deluxe - PS4 (50% de descuento, US$42.49)