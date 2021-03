Matías Bonanno, jugador de FIFA de KRÜ Esports: ”Arribé como una promesa al equipo y actualmente soy Top 1 de Sudamérica”

Si bien el COVID-19 acarreó muchos inconvenientes en los deportes electrónicos, lo cierto es que algunas escenas se beneficiaron. Quizás el ejemplo más claro sea el de FIFA, ya que EA se vio obligado a cancelar los eventos mundiales a los que nos tenía acostumbrados, y tuvo que hacer énfasis en certámenes regionales. Sudamérica salió ganando, porque por primera vez pudo contar con competencias propias, rankings y premios. Ahora Latam tiene un claro dominador: el argentino Matías Bonanno, jugador de KRÜ Esports, el equipo del Kun Agüero.

Matías tiene apenas 18 años y está arrasando con la competencia a nivel local. Lidera el ranking sudamericano y logró clasificarse a las finales de todos los Global Series regionales que se disputaron hasta la fecha (el certamen más importante de Latam). Salió campeón en el primero, en el tercero y buscará la gloria en el cuarto.

La semana pasada accedió a la ultima instancia tras superar una qualy en la que participaron más de 300 jugadores de toda la región . Se clasificó a la final del upper bracket, donde se enfrentará a LimaFC, por un slot en la final global. El cruce previo no fue nada sencillo para el jugador de KRÜ, ya que tuvo que remontar un 1-4 ante TinchoRey7. Cayó en el partido de ida pero logró vencer por el mismo resultado en la vuelta y se impuso desde la tanda de penales. En tanto su compatriota Nicolás Villalba, ex 1° de FIFA a nivel mundial, que se coronó en el segundo Global Series del año, llegó a la final del lower bracket, donde se medirá con Migueles. El campeón se decidirá el 14 de marzo.

- ¿Considerás que el COVID y el hecho de que se realizen torneos regionales ayudó a que destaques tanto?

- Ayudó mucho a los clubes a nivel esports en la región. Creció bastante, y creo que hoy por hoy estoy en KRÜ por el COVID. Sino probablemente estaría en otro equipo

- ¿Qué cambió en vos desde tu llegada a KRÜ?

- Yo creo que cambió mucho desde mi llegada a KRÜ. Arribé como una promesa al equipo y actualmente soy Top 1 de Sudamérica y clasificado a todos los eventos. Por suerte se dio todo de diez y esperamos seguir así.

- ¿Qué te dice el Kun cuando salís campeón?

- Cuando salí campeón la primera vez el Kun me llamó y me felicitó. Hablamos un rato en stream y en la segunda vez también me mandó un mensaje por el chat de Twitch.

- ¿Estás ansiosos por la vuelta de los certámenes internacionales?

- La verdad que sí. E stoy bastante ansioso ya que no había tenido ninguna experiencia hasta ahora. Sin el coronavirus ahora tendría cinco clasificaciones.

- Siempre hay mayoría de brasileños dominando la región, pero esta temporada son muchos los argentinos que pisan fuerte. ¿A qué creés que se debe?

- Creo que los jugadores brasileños siempre dominaron la región por un tema de conexión. Aunque sea un juego directo influye bastante el tema del servidor. Este año si bien no han salido campeones en PS4 siguen dominando en números. Por suerte hasta ahora a los argentinos nos está yendo muy bien. Es un tema de trabajo y constancia. Nico Villaba estuvo siempre en este nivel. Yo ahora pude dar el salto. Somos varios los que tenemos un buen presente.

- ¿Cuál considerás que son tus mayores virtudes como jugador?

- Yo creo que mis mayores virtudes como jugador tienen que ver con la parte ofensiva. Saco goles de la nada. Puedo ser un jugador bastante irregular en ataque pero de la galera te saco un gol. Gracias a eso pude remontar muchos partidos.

Además Bonanno hizo historia al convertirse en el único jugador argentino en clasificarse a las instancias decisivas de la primera eLibertadores, un certamen que reúne a los mejores talentos de Latinoamérica. Lo logró a principios de mes, tras dos días intensos de competencia. Es uno de los ocho jugadores de Playstation 4 que disputarán la Grand Finals, que se llevará a cabo entre el 15, 16 y 17 de marzo. También habrá un ecuatoriano y seis brasileños. La copa reparte $100.000 dólares en premios.

Matías es oriundo de Rosario y comenzó su carrera en los esports con la edición 19 del FIFA. Durante el año pasado vistió la casaca de San Lorenzo y se consagró campeón de la eSuperliga argentina representando a Argentinos Juniors. El gran salto lo dio cuando se sumó a KRÜ, y desde entonces se convirtió en claro dominador de la escena regional.

Pero Matías no lleva a cabo todos sus logros en solitario, porque cuenta con un coach personal, que lo acompaña en todas sus competencias. Fernando “Bolt0K” Calvo tiene 36 años y cuenta con basta experiencia en la escena de FIFA. Fue tres veces Top 100 de Fut Champions y obtuvo 3° puesto en la eSuperliga 2019 representando a Rosario Central como jugador.

- ¿Cómo es el trabajo de un entrenador en FIFA?

- Mi trabajo se separa en dos etapas. Una es fuera de las competiciones y consiste en mantener a Mati lo más actualizado posible respecto a formaciones. Busco las que le pueden servir a él para atacar o para contrarrestrar a los rivales, las tácticas, instrucciones, skills más efectivos, buscar amistosos, etc. Y la otra parte es en las competiciones para hacerle conpañía en todo momento. Sería como un copiloto de rally. Trato de ver lo que él no ve, guiarlo por el mejor camino, ya sea si va ganando o si va perdiendo, pero mantener su cabeza lo más ordenada posible para que de dedique 100% al juego y llegar a la victoria.

- ¿Cuánto aporta KRU para que puedan rendir al máximo?

- KRÜ participa desde el primer instante en que se forma el equipo, ayudando economicamente a Mati para que se pueda armar un buen equipo rápido. Para tener un buen team en FIFA sin sudor y sangre hay que poner plata. Y en la evolución de las competiciones tenemos un psicólogo deportivo con el que podemos contar siempre que querramos, ya sea con charlas grupales o individuales. También contamos con Sebas que es el team manager y que está siempre al pie del cañon por cualquier inconveniente que surja. El papel de KRÜ es fundamental para todo lo que estamos logrando acá.

- ¿Cómo analizás la escena de FIFA actualmente?

- La escena de FIFA en la región cada año crece más. Siempre hubo jugadores sudamericanos en las finales de los torneos mundiales. Ahora que son regionales están apareciendo muchos otros países como protagonistas, como es el caso de Uruguay y Perú. Eso hizo que EA comience a hacer transmisiones especialmente dedicadas a Latinoamética. Antes había una sola en inglés, y ahora tenemos dos más: en portugués y en español. El crecimiento se ve porque están ponienfo gente a trabajar en la región.

