Genshin Impact: todo lo que tenés que saber de la próxima actualización de uno de los videojuegos más exitosos del 2020

Desde su lanzamiento el pasado 28 de septiembre, el título a cargo de la desarrolladora china miHoYo, Genshin Impact, logró posicionarse en lo alto de su segmento, siendo un éxito de ventas tanto en el mercado asiático como el occidental e incluso consiguiendo nominaciones en los próximos The Game Awards. Con el fin de sostener el ritmo, desde el estudio prometieron a los usuarios mantener fresco su contenido, el cual, en las próximas semanas, se renovará con la actualización 1.2.

A través de una publicación realizada en su página oficial, más precisamente en el foro de “debate de desarrolladores”, miHoYo se encargó de poner al tanto a todos sobre cuales serán los puntos más importantes que introducirá la versión 1.2. Sin fecha de lanzamiento aún prevista, esta actualización tendrá como eje mejorar la experiencia del juego, algo que también buscaron con la versión anterior.

Uno de los elementos que tocará la nueva versión de Genshin Impact será el chat. Con esta actualización, el título permitirá a los usuarios que desbloquearon el sistema de amigos poder interactuar desde la pantalla de contactos o a través del botón de acceso directo. Esto busca estimular el factor social del juego, algo vital en las producciones de hoy en día.

Para complementar esta experiencia social, desde miHoYo apuntaron a que en con la actualización arribará la opción de poder elegir un avatar para amigos y, a su vez, ponerles un apodo. Bajo esta denominación será como se lo podrá visualizar tanto en la lista de contactos como en los chats, facilitando el reconocimiento de los mismos.

Apuntando más al gameplay, la próxima versión permitirá a los usuarios la posibilidad de repetir un desafío de dominio desde dentro del mismo, sin tener que entrar y salir como sucede ahora. Más allá de esto, los jugadores se encontrarán con la facilidad de que no deberán agarrar las recompensas que vayan apareciendo, sino que estas se agregarán de forma automática al inventario, haciendo todo más fluido.

Otro de los puntos que se tocó en el foro de debate para los desarrolladores fue la introducción de los “pines de mapas rastreables”. Esto facilitará a los usuarios, ya que solo deberán seleccionar uno que aparezca en la pantalla del mapa y así navegar. No obstante, tendrán su límite de uso, ya que se podrá rastrear uno a la vez.

Relativo a los viajes, los usuarios se encontrarán con que todos los diálogos de misiones pasadas, como la de Arconte, aparecerán completas. Así se podrán volver a leer y reproducir en el menú de misiones completadas, con el fin de refrescar un poco tramos olvidados.

Para concluir con todas estas novedades que introducirá el título nominado a mejor juego mobile y mejor juego de rol en los The Game Awards 2020 , desde miHoYo indicaron que los jugadores tendrán la chance de conseguir de manera más sencilla el Encuentro del Destino. Este pasará a obtenerse una vez que se ascienda un personaje a nivel 20, 50 o 70. En caso de tener algunos que ya se hayan aumentado a estos niveles, se podrán reclamar las recompensas pertinentes desde el menú de vista previa dentro de Materiales de Ascensión.

Este JRPG desarrollado por el estudio MiHoYO invita a los usuarios a adentrarse en un universo que propone muchas horas de juego y mucha acción, la cual ofrece un interesante mecanismo de combate en tiempo real, con distintas habilidades y movimientos. Además, tendrá una gran variedad de personajes que, como era de esperarse, podrán desbloquearse a medida que se avance en la trama y también pagando, algo habitual en el segmento F2P (free to play).

La trama de este busca ofrecer un tinte épico, al mejor estilo japonés. Esta se ubicará dentro un fantástico mundo medieval, el cual está claramente influenciado Breath of Wild, el exitoso título de Zelda de 2017. En una entrevista al medio LevelUp, los creadores no tuvieron problemas en admitir la inspiración que supuso el videojuego de Nintendo. No obstante, el equipo de trabajo remarcó que “Genshin Impact es completamente distinto de The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, argumentando que su historia y modos de juego son factores diferenciales importantes. Sin dudas, esto último, habrá sido uno de los puntos que permitió la explosión de Genshin Impact en Asia, donde la franquicia de Zelda es una de las más populares.

No obstante, como sucede en todo F2P, el jugador se encontrará con el gran muro de los micropagos. Pese a que algunos ítems dentro del título pueden conseguirse desbloqueándolos a través de logros y objetivos, lo cierto es que será necesario sacar la tarjeta de crédito como para ver cambios sustentables como puede ser, por ejemplo, un arma especial. Sin embargo, lo más llamativo del Genshin pasa por su historia y recorrer el inmenso mundo abierto que ofrece, por lo que se podrán dejar de lado los pagos.

Genshin Impact está disponible de manera gratuita en PlayStation 4, PC y en dispositivos móviles con iOS y Android.

