Crece el acoso en juegos en línea en Estados Unidos

Según la Liga Anti-Difamación, o ADL, organización judía en los Estados Unidos, y Newzoo, crece el acoso en juegos en línea para los gamers estadounidenses. La definición de acoso según la ADL incluye insultar, trollear y/o avergonzar a otros jugadores.

Para el informe, encuestaron a un grupo representativo de más de mil jugadores de entre 18 y 45 años para preguntar sobre sus experiencias multijugador en línea. La encuesta preguntó sobre 17 juegos diferentes, desde PUBG hasta Animal Crossing: New Horizons.

La mayoría de los encuestados, el 81%, denunció algún tipo de acoso. La mitad señaló haber recibido amenazas de violencia física o haber sido discriminado. El 68% informó haber experimentado este abuso en los últimos seis meses.

Animal Crossing: New Horizons, es uno de los títulos menos afectados por el acoso para los gamers estadounidenses.

También se abordó el impacto que tiene el acoso en los jugadores. El 21% dijo que los había hecho sentir incómodos o molestos después de jugar, mientras que el 11% había notado que trataban a las personas peor de lo habitual después. El 11% informó tener pensamientos depresivos o suicidas, mientras que el 9% se comunicó con la policía al respecto.

Asimismo, el 53% de los jugadores multijugador en línea que experimentan acoso creen que fueron atacados por su raza/etnia, religión, capacidad, género u orientación sexual. El 38% de las mujeres y el 35% de los jugadores LGBTQ+ reportaron acoso respecto de su género y orientación sexual.

Además, aproximadamente entre un cuarto y un tercio de los jugadores que son negros o afroamericanos (31%), hispanos/latinos (24%) y asiático-americanos (23%) experimentaron acoso debido a su raza u origen étnico en un juego multijugador en línea. El 19% de los judíos y musulmanes también informaron haber sido acosados.

La prevalencia del acoso ha hecho que el 22% dejara de jugar a ciertos juegos. Por otro lado, hay jugadores que dicen no haberlo denunciado. Entre las razones, señalaban que era demasiado esfuerzo, no era efectivo el proceso, o no era tomado en serio. Y otros gamers expresaban que es parte de la experiencia de juego.

Quienes más afectados están por el acoso en línea son los jugadores de DOTA 2, el free to play MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) desarrollado por Valve, y Valorant, un shooter en primera persona, también gratuito, desarrollado por Riot Games.

"Valorant", uno de los títulos en donde hay más acoso en línea en Estados Unidos. (EFE/Foto cedida)

Son los títulos que sufren abusos con más frecuencia ya que la mayoría de sus jugadores reportan casos. Los jugadores de Animal Crossing son los menos afectados.

Según recomienda el informe, los editores deben crear moderación de contenido para el chat de voz en el juego, mejorar la facilidad de uso de los sistemas de informes del juego y hacer saber a los jugadores el resultado de sus informes. Esto es algo en lo que varias empresas de la industria están trabajando, como por ejemplo, Valve. Asimismo, la ADL pide a las desarrolladoras que se unan para abordar la problemática de la supremacía blanca y que sean transparentes respecto del acoso y el odio en sus juegos.

Esta solicitud es porque casi una cuarta parte de los jugadores (23%) están expuestos a discusiones sobre la ideología de la supremacía blanca, y casi uno de cada diez (9%) están expuestos a discusiones sobre la negación del Holocausto en juegos multijugador en línea. También solicitan a la industria de los videojuegos esforzarse para colaborar y educar a la sociedad civil para comprender el impacto de los juegos en línea en la vida de las personas.

Desde ADL reconocen el impacto positivo de los videojuegos, e inclusive señalan el aspecto positivo de jugar. Destacan que la mayoría de los jugadores de World of Warcraft (WOW), Minecraft o NBA 2K han tenido experiencias 100% favorables.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Diego Maradona y su paso por el mundo de los videojuegos: el 10 siempre el más codiciado

La tercera temporada de Fall Guys tendrá a la nieve como protagonista