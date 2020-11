Marvel´s Avengers apostará a la introducción de personajes para remontar las escasas ventas

Desde su llegada al mercado en agosto el título no pudo levantar cabeza en ventas

El 2020 fue un año muy duro a nivel económico para todas las industrias del mundo, algo que también repercutió en la de los videojuegos. No obstante, las desarrolladoras viven ligadas al éxito de sus títulos, algo que repercute directamente en sus finanzas. Este es el caso del estudio japonés Square Enix, que apostó fuertemente por Marvel´s Avengers, juego que no logró conseguir las ventas que se esperaban por su gran inversión. En este contexto, desde la productora están pensando ideas para remontar el barrilete, como descuentos y la introducción de personajes de la franquicia.

La herida que se abrió Square Enix con Marvel´s Avengers parece ser inmensa. La gran inversión que hizo el estudio repercutió fuertemente en su economía, la cuál se encuentra sensible en un año tan especial. A esto hay que sumarle que incluso los planes futuros con el título se ven grises para oscuros, dado que su lanzamiento en PlayStation 5 y Xbox Series X/S se retrasó para mediados del próximo año.

Es por esto que desde la desarrolladora están barajando distintas opciones como para comenzar a levantar este titanic encayado. Pese a que rápidamente se podía pensar en un cambio de formato a free-to-play, Crystal Dynamic y Square Enix se ve que tienen mucha confianza en el juego, dado que apostarán a introducir “un amplio contenido adicional”.

El juego apuntará a introducir personajes de la franquicia a través de expansiones (Foto: Square Enix)

Este último continuará un poco los planes iniciales que se tenían con la producción, pero en tiempos más acelerados. Estos pasarán por introducir personajes a través de expansiones, nuevas sub tramas y realizar distintos tipos de eventos. Todos movimientos clásicos de cualquier videojuego contemporáneo. No obstante, esto no da indicios que vaya a cambiar su panorama, dado que por más que cuenten con la espalda de una de las franquicias más exitosas del mundo se necesitará de un giro más interesantes para que los usuarios se acerquen.

Cabe destacar que el primer paso ya conocido será la introducción de Kate Bishop, personaje que aparecerá en el juego a partir del 8 de diciembre. Esta introducirá la historia de Hawkeye, famoso por su performance en las películas del grupo de superhéroes y contará con misiones inéditas en el modo cooperativo.

Por su parte, vale recordar que el juego dio un manotazo de ahogado en Steam bajando su costo a un 50%. Esto se debe a que en esta plataforma el título perdió un 96% de sus usuarios, algo que sin dudas encendió las alarmas de la desarrolladora a gran escala. Según informó el medio especializado GitHyp, el juego está perdiendo más de 1.190 jugadores por día, un número negro para cualquier productora.

El juego en Steam perdió el 96% de sus usuarios

Pese a que toda la cúpula está confiada en remontar las ventas, algo que se comunica tanto desde Crystal Dynamics como de Square Enix, ya que sus CEO, Scott Amos y Yosuke Matsuda, afirman que con tienen fe en el título. Sin embargo, parece ser que el único gran volantazo que le queda como carta de rescate es su cambio a free to play, algo que puede, al menos, llamar la atención de los jugadores. Por lo pronto, habrá que esperar a los próximos movimientos y ver si este gran buque se termina de encallar o puede lograr volver a salir al mar.

El título desarrollado por Crystal Dynamic y publicado por Square Enix, Marvel´s Avengers, puede conseguirse para PlayStation 4, Xbox One y PC, a través de la plataforma de Valve, Steam.

