Videojuegos en pandemia: Nintendo incrementó sus beneficios en más de un 240%

En otra oportunidad, se escribió en esta sección sobre las importantes ganancias que obtuvieron reconocidas empresas de videojuegos durante los primeros meses de pandemia. Resulta que varias de ellas no obtuvieron pérdidas, sino revelantes aumentos en sus beneficios .

Por ejemplo, PlayStation rompió algunos récords personales. Entre abril y junio se registraron ganancias de $5.63 millones de dólares. Esto estuvo acompañado de las ventas que tuvo la consola PlayStation 4, la cual vendió casi dos millones de unidades en los meses mencionados. En total, se registraron 112.3 millones de consolas vendidas en todo el mundo .

Otras grandes cifras aparecen cuando se investiga un poco sobre los videojuegos “fenómeno” que se han presenciado en los últimos meses. Con esta etiqueta se hace referencia a títulos como Fall Guys, Among Us y Phasmophobia. Experiencias con propuestas “sencillas”, de bajos costos y con pocos requisitos, apuntadas para toda la familia y, especialmente, para grupos de amistades. Estas características básicas han catapultado a estos videojuegos a ser algunos de los más descargados en todas las tiendas y también a ser de los más vistos en la plataforma de Twitch.

En esta ocasión, le tocó el turno a Nintendo, la legendaria compañía detrás de clásicos como Mario o The Legend of Zelda, de revelar algunos datos sobre sus últimas ventas. Gracias a la agencia AFP, se ha dado a conocer un incremento del 243,6% de los beneficios de la empresa . Este incremento implica las ganancias generadas durante el primer semestre de su año fiscal, el cual corre entre marzo y septiembre del año 2020. Dichas ganancias dan por resultado beneficios de 213.100 millones de yenes, lo cual se puede traducir en aproximadamente 2.000 millones de dólares.

En suma, sus ventas aumentaron un 73,3%, dando un total de 769.500 millones de yenes (convertible a dólares por un valor de USD 7.373 millones) . En este incremento tienen mucho que ver las ventas de su actual consola, la Nintendo Switch. Se registraron cifras de 6.85 millones de unidades, lo cual da un total de 68.3 millones de consolas vendidas de manera internacional.

Sin embargo, no es sólo una cuestión de consolas. Nintendo sigue registrando importantes caudales de ventas de sus títulos exclusivos. Por ejemplo, Animal Crossing: New Horizons, uno de los videojuegos más importantes de este año, también obtuvo un significativo aumento en sus ventas. En agosto se registraban por 22.4 millones, las cuales han quedado atrás por las recientes cifras de 26.04 millones.

Animal Crossing sigue siendo el segundo título más vendido de Nintendo Switch, solo superado por Mario Kart 8 Deluxe, el cual cuenta con casi 29 millones de unidades vendidas . El resto del top 5 de ventas lo cierran Super Smash Bros. Ultimate en tercer lugar (21.10 millones), The Legend of Zelda: Breath of the Wild en la cuarta posición (19.74 millones) y Pokémon Sword & Shield en el último puesto (19.02 millones entre ambas versiones del título).

En definitiva, Nintendo prevé un gran cierre para su año fiscal (el cual concluye en marzo de 2021) y terminar el mismo con aún mayores ganancias y ventas. Será interesante ver qué tanto se afectan estas proyecciones con el lanzamiento de las consolas de nueva generación, la semana entrante. Por el momento, no se ha confirmado ninguna nueva versión de la Nintendo Switch o alguna nueva consola de parte de la compañía, aunque los rumores están presentes desde hace meses .

Todas estas grandes cifras y aumentos de ventas y consumo en la industria de videojuegos podrían sorprender en un primer momento, pero no deberían. En una situación mundial de muchos meses conviviendo con covid-19, jugadores de todo el mundo y de todas las edades han optado, en la medida de lo posible, atravesar el encierro jugando videojuegos. Animal Crossing quizás sea el ejemplo paradigmático de ello, un título que propone la creación de una isla personal y la convivencia diaria con otros personajes. El mismo ha sabido conectar a personas de todo el mundo.

