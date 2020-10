Un videojuego bélico y una experiencia subacuática son los juegos gratuitos de esta semana en Epic Games Store

Tal como sucede todas las semanas, Epic Games liberó videojuegos gratuitos para que los usuarios de su store puedan descargar y disfrutar. En esta ocasión, los títulos en cuestión serán ABZÛ y Rising Storm 2: Vietnam, dos propuestas más que interesante para sumar a la biblioteca. El primero invitará a los jugadores a una aventura submarina, repleta de animales y flora acuática, mientras que el segundo propone introducirse en batallas multijugador de hasta 64 jugadores . Ambos pueden descargarse gratuitamente hasta el 15 de octubre. Además, Amnesia: A Machine for Pigs y Kingdom New Lands llegarán antes de fin de mes .

Pese a que los regalos siempre son bien recibidos, el store de Epic Games comenzó octubre de una manera tranquila, entregando a los usuarios Pikuniku, un puzzle independiente pintoresco, pero sin tanto cartel. Esta tónica cambiará durante el resto del mes, dado que se entregarán títulos interesantes para sumar a la biblioteca.

El día de ayer se estrenaron dos títulos que, al menos, prometen brindar unas cuantas horas de juego. Uno de ellos es ABZÚ, un título desarrollado por el equipo de Giant Squid Games , que propone al usuario a vivir una experiencia un tanto especial, ya que no es sencilla de calificar. La aventura en sí invita a ponerse en las patas de rana de un buzo quien se sumerge a las profundidades del océano en la búsqueda de antiguos secretos.

ABZÛ llevará a los usuarios a las profundidades del océano, donde se toparán con la fauna y flora marina.

En este contexto acuático, el jugador comenzará a toparse con las distintas criaturas que habitan el mundo marino, las cuales podrán presentarse como amenazas. Esto mismo sucederá con la flora, la cual embellece los interesantes paisajes que brinda este título. Cabe destacar que este videojuego fue lanzado en 2016 y tuvo presencia tanto en PlayStation 4 como en Xbox One y Nintendo Switch .

El otro que ya se encuentra disponible para descargar de forma gratuita es Rising Storm 2: Vietnam, secuela del título realizado por Tripwire Interactive . Este ambienta al jugador en el conflicto bélico que tuvo lugar en el mencionado país asiático y busca representar los problemas políticos que esta generó en su momento. El formato de RS2 permite adentrarse en batallas de acción táctica en la cual pueden participar hasta 64 jugadores, los cuales podrán equiparse de una gran variedad de armas de esa época .

Los interesados en juegos bélicos encontrarán en Rising Storm 2 un interesante título, el cual tiene más de 20 mapas que tienen como premisa extender las horas de juego. Los ejércitos disponibles que incluye son el de Estados Unidos, tanto en su armada como Marina, el de Vietnam del Norte y el Frente Nacional de Liberación de Vietcong . Una experiencia que buscará trasladar al jugador a 1975, lo cual se percibe desde el tráiler, en el cual suena de fondo la canción de Iron Butterfly, In a Gadda Da Vida.

Rising Storm 2: Vietnam invita a los jugadores a vivir el conflicto bélico que tuvo lugar en 1975.

No obstante, estos juegos, que estarán disponibles hasta el 15 de octubre, serán reemplazados por dos títulos que promente mover aún un poco más las aguas. Uno de ellos es Amnesia: A Machine for Pigs, la segunda parte de la saga de terror desarrollada por Frictional Games . Esta entrega ubicará al jugador en Londres, en el año 1899, donde se irá moviendo en el interior de un matadero de cerdos en el que deberá luchar pos su vida mientras busca a sus hijos, quienes están desaparecidos. El otro que llegará es Kingdom New Lands, el título de estrategia medieval a cargo del estudio japonés Noio. En él, los jugadores deberán avanzar y recorrer el pintoresco mapa en 8 bits, donde afrontarán distintos desafíos .

Vale aclarar que, para poder disfrutar de estos títulos gratuitos, se deberá tener una cuenta en el Epic Games Store. Se puede acceder a una de forma gratuita , simplemente completando los datos que se pidan. Una vez con el acceso se podrán canjear los juegos, los cuales quedarán en la biblioteca del usuario.

