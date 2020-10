La serie del momento, The Boys, llega a los deportes electrónicos de la mano de Furious Gaming

En una acción sin precedente en Latinoamérica, el equipo de esports Furious Gaming anunció su colaboración con la serie The Boys de Amazon Prime Video. Esta acción en conjunto llega en forma de una intervención de la camiseta de Furious con la estética de los personajes más reconocibles del show.

The Boys (Amazon Prime Video) es una serie adaptada del cómic para adultos del mismo nombre, que deconstruye el mito de los superhéroes con temáticas de racismo, drogadicción, abuso y violencia extrema. El mundo de The Boys plantea a los superhéroes como un producto de intereses corporativos que los utilizan como una forma de vender películas, mercadería e impulsar movimientos políticos. Con estrenos semanales de su segunda temporada por medio de la plataforma de Amazon Prime es una de las series que más reconocimiento está recibiendo en el momento y con estos nuevos episodios se volvió la serie más vista en la plataforma.

Furious Gaming es uno de los equipos con más historia en la escena de los deportes electrónicos de Argentina y todo Latinoamérica. Fundado en 2013, hoy compite en cinco juegos con siete equipos dentro de los cuales están Counter-Strike, League of Legends y Free-Fire. “La Calavera”, como es apodado por fanáticos debido a su escudo, es reconocido como cantera de talentos en el League of Legends, con varios de los jugadores que mas resaltan en la Liga Latinoamérica, la máxima competencia dentro de la región, habiendo pasado por Furious en algún momento de sus carreras.

Las camisetas replican los uniformes de dos de los personajes de la serie: Homelander, un superhéroe con poderes similares a Superman que ante las cámaras hace de “boyscout”, pero detrás de escenas es un psicópata con ideales autoritaritos; y Starlight, la novata llegada al grupo conocido como The Seven que descubrirá la verdad de sus héroes favoritos. Tanto Homelander como Starlight son de las figuras más reconocibles de la serie que está causando furor y The Seven es una parodia a los grupos de superhéroes como la Liga de la Justicia de DC Comics.

“Es un placer y un orgullo enorme que una empresa como Amazon Prime Video confíe en nosotros para llevar a cabo varias acciones en el mundo del gaming”, dijo Gonzalo García, CEO de Furious Gaming, a Infobae. “Muchos de los que formamos el equipo somos fanáticos de la serie y esto nos llena de alegría. Es una responsabilidad muy grande pero confiamos en que los resultados van a ser más que satisfactorios. La recepción del público fue estupenda”, agregó.

Otra colaboración similar que vimos dentro de Latinoamérica fue el acuerdo entre La Liga Pro, de la empresa Temporada de Juegos, y la serie de la cadena AMC, The Walking Dead: World Beyond. Esta acción vio a una de las ligas más emblemáticas de la región agregar el nombre de la serie a su branding, pasando a ser “La Liga Pro The Walking Dead: World Beyond”. El show es un nuevo spin-off de la popular franquicia y está a muy pocos días de estrenar en todo el mundo.

Una acción de este tipo nunca se vio en la región, donde una organización de esports realiza un lanzamiento especial de su indumentaria en conjunto con una serie de televisión. El único precedente que existe de una colaboración como la de Furious Gaming se encuentra en Norteamérica, donde Team Liquid, uno de los equipos más grandes del mundo, colaboró con Marvel en varias versiones de su camiseta inspiradas en personajes de la saga de films Avengers. Entre las ediciones lanzadas a lo largo del último año por el equipo se encuentran modelos con base de Iron Man, Spider-Man, Hulk y Capitán América entre otros.

