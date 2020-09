Xbox Series X: Conocé algunas de las nuevas características de la consola más potente que sacará Microsoft

En el día de ayer, lunes 28 de septiembre, se han podido conocer una serie de impresiones sobre una de las futuras consolas de la empresa Microsoft, la Xbox Series X. Dichas impresiones provinieron de una serie de periodistas, creadores de contenido y demás figuras de la industria que han recibido un prototipo de la consola, el cual pareciera ser una versión bastante similar a la que el público podrá adquirir en menos de dos meses .

Resulta importante aclarar que las personas que han testeado esta versión de la consola aún no pueden comentar sobre todas las novedades que han experimentado . Por ejemplo, los videojuegos que se han probado no son títulos de la siguiente generación de consolas, sino algunos de la generación actual e incluso de la anterior. El objetivo de ésto ha sido demostrar las posibilidades de la funcionalidad de retrocompatibilidad de la Xbox Series X. Es decir, cómo dicha consola puede reproducir juegos de Xbox One y de Xbox 360 sin ningún inconveniente, incluso con significativas mejoras.

Antes de continuar con las novedades, también es menester aclarar que la información recopilada en este breve artículo proviene de las impresiones con prototipos reales registradas por el equipo Digital Foundry, tanto en versión escrita como en versión video. Las mismas se pueden consultar en los links anteriores.

Para comenzar, una característica novedosa que promete ser una de las grandes ventajas de la siguiente generación de consolas es la utilización de discos SSD . Estos discos, denominados unidades de estado sólido o simplemente SSD por sus siglas en inglés, son dispositivos de almacenamiento, similares en concepto a cualquier disco duro convencional (HDD). Las diferencias claves entre SSD y HDD radican en cómo están compuestos y cómo funcionan. En pocas palabras, los discos SSD son sumamente más veloces que los discos duros .

Lo anterior se puede traducir en muchas ventajas a la hora de jugar videojuegos. Por ejemplo, tiempos de carga mucho más rápidos que si se utilizara una unidad de almacenamiento convencional . La Xbox Series X cuenta con un disco SSD y se ha podido demostrar cómo ésto impacta a los tiempos de carga. Se han hecho pruebas con Final Fantasy XV, una las últimas entregas de la emblemática saga de juegos de rol. Mientras que en una Xbox One X, la actual consola más potente de Microsoft, se tardó poco más de un minuto en cargar una partida salvada, en Xbox Series X llevó apenas más de 10 segundos .

Otra característica muy interesante que presenta la futura Series X está muy relacionada con lo anteriormente descripto. La función se llama “Quick Resume” (se traduciría como “resumen rápido”) y permite “suspender” varios juegos a la vez, en la sección que se quiera, y luego ir seleccionando entre uno y otro para continuar desde donde se lo dejó pausado. Una acción que tarda apenas unos pocos segundos hasta que carga completamente el título y se puede retomar la partida.

Por último, y quizás la característica más importante para muchos usuarios, resta hablar de las mejoras en FPS . Para quien no conozca el término, los FPS (también llamados “cuadros o fotogramas por segundo”) consisten en la cantidad de imágenes consecutivas que se pueden observar no sólo en videojuegos, sino en cualquier tipo de video. En líneas generales, entre más FPS tenga lo que se está observando, más “profundidad”, detalle y “sensación” de movimiento se podrán apreciar.

Algunos de los títulos con los que se han hecho pruebas para conocer su nueva performance son: las últimas entregas en la saga de espionaje llamada Hitman, el gran juego de cacería de criaturas denonimado Monster Hunter World, el título de peleas Dead or Alive 6, el Final Fantasy ya nombrado e incluso el clásico Grand Theft Auto IV, de 2007.

Los resultados son impresionantes, con títulos que corren casi al doble de cuadros por segundo que en las versiones de la actual Xbox One X . Salvo excepciones, todos los títulos mostrados logran correr a 60 FPS estables en la Xbox Series X, una medición que se encuentra más normalmente entre usuarios de PC que en usuarios de consolas hogareñas.

La Xbox Series X será lanzada junto a la Series S, una versión “reducida” con diferentes características y un precio menor, de la cual aún no se sabe cómo funcionarán las características descriptas en este artículo. La fecha de lanzamiento en varias partes del mundo de ambas consolas es el 10 de noviembre a un precio de $499 y $299 dólares respectivamente. Aún estamos a la espera de la confirmación del precio y la fecha de salida exacta en Argentina.