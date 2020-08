Videojuegos: Estos son los lanzamientos del 1 al 6 de septiembre

Estos son los lanzamientos del 1 al 6 de septiembre - #Gaming

Septiembre será un mes cargado de opciones deportivas para los gamers, pero también trae novedades variadas para todos los gustos y plataformas. La primera semana del mes ya llega con importantes y esperados títulos de los que se estará hablando por mucho tiempo.

El martes 1 de septiembre llegará Ary and The Secret of Seasons a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC . Se trata de una aventura fantástica en la que la protagonista, Ary, se convierte en la Guardiana del Invierno. Con sus nuevos poderes, deberá recorrer tierras mágicas y ayudar a personajes de diferentes locaciones para llevar paz y armonía a diferentes reinos.

Ese mismo día también debutará Crusader Kings III en PC. La tercera entrega de la saga de estrategia planteará una historia dramática donde los usuarios elegirán una dinastía para llevar adelante, tomar decisiones y cambiar el curso de la época medieval como se la conoce . Los desarrolladores del título prometen una enorme cantidad de eventos, así como también importantes decisiones a lo largo de la historia para que cada jugador tenga una experiencia prácticamente única.

Los amantes de la estrategia contarán con un segundo videojuego el 1 de septiembre: Iron Harvest . En este caso, el título plantea una versión alternativa del año 1920 y abraza la estética dieselpunk para agregar robots, mechas y otras tecnologías a un conflicto bélico que llega después de la Primera Guerra Mundial y dará lugar a una realidad muy diferente a la conocida. Iron Harvest no sólo llegará a PC, sino que también lo hará en Playstation 4 y Xbox One.

El género battle royale sumará un nuevo título a sus filas con Spellbreak. A diferencia de los mayores exponentes del género, que involucran armas de fuego, este nuevo juego planteará batallas con hechizos y armas fantásticas para diferenciarse e imprimir un poco de frescura a una fórmula ya conocida . Al igual que otros videojuegos similares, será gratuito y contará tanto con crossplay (juego cruzado entre plataformas) como con progreso cruzado. Estará disponible en Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Del lado deportivo llegan más títulos de franquicias anuales. Por un lado, llegará WRC 9 a consolas y PC el 3 de septiembre. Los desarrolladores detrás de la saga World Rally Championship prometen novedades en todos los aspectos del juego , desde el manejo de los autos hasta las diferentes pistas, pasando por opciones de personalización, mejoras gráficas y mucho más.

El mundo del básquet también recibirá la nueva entrega de la saga más querida por los fans. NBA 2K21 llegará a consolas y PC el 4 de septiembre después de lanzar una demo que no dejó demasiado conformes a sus fans, pero que promete sumar modos de juego y ponerle mucha atención a su renovado modo carrera.

De todas maneras, el título más esperado del 4 de septiembre es, sin dudas, Marvel’s Avengers. Una nueva y original historia de los personajes de los cómics llegará a consolas y PC de la mano de Crystal Dynamics, Eidos y Square Enix y se apegará al modelo de juego como servicio para actualizar la experiencia periódicamente después del lanzamiento . Todas las misiones, objetivos y desafíos se podrán superar en solitario o con la compañía de hasta tres amigos de manera online y se espera un gran elenco de personajes que continuará creciendo durante 2021.

Doraemon: Story of Seasons llegará a PlayStation 4 después de su paso por Nintendo Switch y PC . La popular franquicia de animé se junta con Story of Season, una muy querida saga de videojuegos, para invitar a los fans de ambos productos a gestionar una granja y pasar entrañables momentos con los personajes principales.

La historia de Paradise Killer plantea un misterio que se deberá resolver en un mapa de mundo abierto con una estética muy particular. Los jugadores tendrán la oportunidad de acusar a cualquier personaje del juego, pero deberán recolectar evidencia suficiente para encarcelarlos, lo que anticipa diferentes desenlaces .