Videojuegos: Estos son los lanzamientos del 3 al 9 de agosto

Estos son los lanzamientos del 3 al 9 de agosto - #Gaming

Varios de los lanzamientos de videojuegos previstos para este año sufrieron algunos retrasos debido a la pandemia , pero la actividad del sector no se redujo en lo más mínimo ante la situación, sino todo lo contrario. Es por eso que agosto comienza y ya en su primera semana tiene varios lanzamientos que cubren un amplio espectro del público gamer mundial.

Los primeros estrenos de esta semana llegarán el martes 4 de agosto. El primero de ellos es el esperado Fall Guys: Ultimate Knockout, una experiencia llena de colores y risas. A pesar de no tratarse de un battle royale propiamente dicho, maneja un concepto similar y propone una carrera de obstáculos para 60 jugadores donde solo uno resultará ganador. Cuanto más tiempo se juegue, más cosméticos y opciones de personalización de los personajes se podrán obtener.

A pesar de que el juego viene generando expectativas hace tiempo por sus altos niveles de diversión con amigos, el dato más relevante del lanzamiento de Fall Guys es que estará disponible de manera gratuita en el servicio de suscripción Playstation Plus el mismo 4 de agosto. Esta movida suele resultar muy beneficiosa para los juegos porque asegura una base de millones de jugadores desde su primer día. De todas maneras, el título estará también disponible en PC.





El segundo lanzamiento de la semana está hecho en Argentina y es un homenaje a los shooters en primera persona que marcaron una época hace algunas décadas. Se trata de Hellbound, desarrollado por Saibot Studios y distribuido por Nimble Giant Entertainment, que también lanzó Quantum League este año. La aventura infernal llevará a los jugadores a entablar violentos combates llenos de adrenalina y mucha sangre a través de diferentes modos de juego y desafíos que probarán las capacidades de los usuarios. El título estará disponible en PC a través de Steam el martes 4 de agosto.

Spitlings se lanzó como exclusiva temporal de Google Stadia en marzo de este año, pero finalmente llegará al resto de las plataformas este martes. El juego propone una experiencia de arcade protagonizada por coloridos personajes e invita a los jugadores a unirse en partidas cooperativas de hasta cuatro participantes para una mejor experiencia. Llegará a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Otro título independiente de esta semana es Skully, que presentará a una calavera muy particular que deberá viajar por diferentes escenarios llenos de obstáculos y enemigos después de ser despertada por una deidad. La aventura también incluirá transformaciones y otras sorpresas. Skully llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC este martes 4 de agosto.





El estudio francés Ubisoft también tiene un lanzamiento esta semana, pero no se trata de un juego nuevo. Su título de pelea Brawlhalla llegará finalmente al terreno mobile para dispositivos con iOS y Android de manera totalmente gratuita. Con mecánicas similares a las de la saga Super Smash Bros, Brawlhalla lleva varios años en escena, lo que permitió que tenga una gran cantidad de personajes a la fecha. Además, suele tener importantes colaboraciones con populares franquicias del mundo del entretenimiento y se actualiza periódicamente con temporadas de contenido. Llegará a dispositivos móviles el 6 de agosto.

Después del anuncio oficial hecho por Vin Diesel en The Game Awards del año pasado, Bandai Namco lanzará Fast & Furious Crossroads en PS4, Xbox One y PC el 7 de agosto. El juego no se basará en ninguna película de la franquicia, sino que contará una historia nueva con las voces de Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson y más. El desarrollo estuvo a cargo de Slightly Mad Studios, la división de Codemasters responsable de algunas entregas de Need for Speed y la saga Project CARS.

La última novedad de esta semana es un relanzamiento. Horizon: Zero Dawn, el juego desarrollado por Guerrilla Games, dejará de ser exclusivo de Playstation 4 para desembarcar en PC de la mano de Steam y Epic Games. El equipo responsable del título sumó nuevas características y mejoró varios aspectos del juego para aprovechar las capacidades de las PC de última generación. Estará disponible el 7 de agosto.