Los videojuegos que llegan y los que se despiden del servicio de suscripción Game Pass

Microsoft anunció que sumará a su catálogo de Xbox Game Pass ochos videojuegos en lo que resta de julio. El lunes, la gran novedad fue el anuncio de la llegada del Yakuza Kiwami 2, la remake completa lanzada originalmente en el 2018 y de forma exclusiva para PlayStation 4, para el 30 de julio a la suscripción premium de la consola de Microsoft. El videojuego de SEGA estará disponible tanto para Xbox One como para PC.

Más cerca en el calendario, a partir del 16 de julio, Forager (consola y PC) y Mount & Blade: Warband (consola) pasarán a formar parte del catálogo de Game Pass . El primero de ellos se trata de un desarrollo local, ya que es una creación del argentino Mariano Cavallero, y cuenta con excelentes críticas y se define como una mezcla entre The Legend of Zelda, Terraria y Stardew Valley. En él, los jugadores podrán comprar tierras para expandirse y explorar un mundo lleno de secretos, rompecabezas, personajes amigables y enemigos. Mientras que Warband es una expansión independiente del título de acción, y toques de estrategia y rol, Mount & Blade.

Forager, desarrollado por el argentina Mariano Cavallero, llegará a Xbox Game Pass el 16 de julio.

Desde el 23 de julio, los que se sumarán al servicio de suscripción de Microsoft serán Carrion (consola y PC) y Golf With Your Friends (PC). El primero de estos dos, desarrollado por Devolver Digital, debutará en el mercado ese día y es uno de los videojuegos indies más esperados del año. El jugador será un ente alienígena que asesina y posee a sus víctimas en un juego en 2 dimensiones repleto de acción y puzles. Golf With Your Friends es un multijugador de partidas de minigolf rápidas y de hasta 12 jugadores a la vez.

El 28 de julio, será el turno de Grounded (consola y PC), lo nuevo de Obsidian Entertainment. El título del estudio norteamericano es un multijugador, de hasta cuatro usuarios, de supervivencia protagonizado por un grupo de niños miniaturizados. Vale recordar que se trata del primer título de Obsidian bajo el paraguas protector de Xbox Game Studio y es un Game Preview, por lo que es una versión preliminar del videojuego, que solo estará disponible para los suscriptores de Game Pass.

Grounded, lo nuevo de Obsidian Entertainment y Xbox Game Studio.

Mientras que el 30 de julio, además del ya mencionado Yakuza Kiwami 2, se sumarán Nowhere Prophet y The Touryst, ambos para consola y PC. El primero es un título post-apocalíptico, desarrollado por Sharkbomb Studios, de aventura y rol con algo de videojuego de cartas coleccionables. Por su parte, The Touryst es un juego de rompecabezas de acción y aventura desarrollado y publicado por el estudio alemán Shin’en Multimedia.

Además de estos videojuegos, Game Pass ya había sumado a su catálogo otros títulos durante la primera mitad de julio. Se trata de Soul Calibur VI (consola y PC), Out of the Park Baseball 21 (PC), CrossCode (consola), Fallout 76 (consola y PC), Halo 3 (PC), Endless Space 2 (PC) y Neon Abyss (consola y PC).

Halo 3 is available today. Take a minute to process the beauty of this moment pic.twitter.com/oVBRaCzHZ6 — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) July 14, 2020

Pero para que entren más cosas, otras se tienen que despedir. Pasa en los servicios de streaming de video, también en el de videojuegos. Por ese lado, Megan Spurr, la community manager de Xbox Game Pass, quien hizo el anuncio a través de un posteo en la página oficial de noticias de la plataforma, adelantó qué tres videojuegos dejarán de formar parte del servicio de suscripción desde el 31 de julio. Los mismos son: Ashes Cricket (consola), RiME (consola y PC) y The Banner Saga 3 (consola y PC). Los suscriptores aún pueden descargarlos con descuentos de hasta un 20% y una vez añadidos a la biblioteca, no tendrán que decirles adios y podrán jugarlos cuando quieran.