Con una temporada de Fórmula 1 muy particular (como todo lo que ocurre en este año, para ser sinceros), el videojuego con licencia oficial de la FIA Formula One World Championship 2020 vio la luz tan solo 5 días más tarde del arranque de las carreras reales y el timing no pudo haber sido mejor. Es que el título realizado por Codemasters ofrece una experiencia casi tan real para el jugador, como la que podrían vivir Lewis Hamilton o Charles LeClerc.