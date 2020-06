En tanto, Chunsoft mostró un nuevo trailer de Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate. La quinta entrega de la saga de Shiren the Wanderer tiene estreno occidental confirmado para finales de 2020 en Nintendo Switch y PC. Para los jugadores de Europa y América habrá nuevas mazmorras y contenido adicional para usuarios nuevos y antiguos. Vale recordar que en el mercado japonés se estrenó en DS en el 2010 y a Occidente llegó en el 2016 a PS Vita.