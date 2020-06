Nintendo apostó fuertemente al formato móvil de juegos en 2015 (en la era Wii U, que no disparó las ventas como esperaba la empresa). En ese momento, se unió a DeNA, una desarrolladora japonesa, para lanzar juegos de sus franquicias. Pensaban que fidelizando el consumo de determinados títulos para celulares o tablets, podrían lograr que el usuario migrara a su consola. No fue así con la Wii, pero el éxito de hoy de la Switch le hace pensar que no necesita de esa migración hoy.