Entre los 25 libros y novelas gráficas que vienen en el paquete hay títulos que invitan a aprender sobre la cultura y la lucha de la comunidad negra. Twelve Years A Slave de Solomon Northup, Black Women in Science: A Black History Book for Kids de Kimberly Brown Pellum, Black History in Its Own Words de Ron Wimberly, Shaft: A Complicated Man de David F. Walker y We Are the Change: Words of Inspiration from Civil Rights Leaders de Harry Belafonte, son algunas de las obras incluidas en el bundle.