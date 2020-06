Adicionalmente, Bungie también confirmó otras dos expansiones. La primera, titulada The Witch Queen, llegará en 2021, mientras que Lightfall lo hará en algún momento de 2022. Luego de separarse del modelo de negocios de Activision, Bungie apuesta a actualizar el contenido de Destiny 2 en vez de lanzar una nueva secuela cada año. En este contexto, también revelaron que irán descartando contenido de actualizaciones anteriores que no se esté jugando actualmente para evitar que el tamaño del juego sea un factor en contra para su correcto funcionamiento. Estos modos de juego que se aparten pasarán a formar parte de la Destiny Content Vault, que también incluirá contenido de Destiny 1. Los ítems y recompensas específicos del contenido que se quite se podrán obtener de nuevas maneras, según anticipó el estudio.