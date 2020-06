Mientras se espera que el anuncio oficial de Bloodborne Remastered tenga lugar este jueves, también es posible que tenga otro tipo de novedades del próximo título de From Software, Elden Ring. La nueva producción vuelve a tener a Hidetaka Miyazaki detrás e incorpora a George R.R. Martin, creador de Game of Thrones, para contar una historia épica. El juego se anunció en la E3 de 2019 y se esperaba que formara parte de otros eventos desde entonces, pero todavía no se vio material oficial de la jugabilidad. Playstation planea un evento de alrededor de una hora, por lo que no se descartan más novedades del estilo.