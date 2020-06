The Isle of Armor y The Crown Tundra son las primeras expansiones en la historia de la franquicia desarrollada por Game Freak. El modelo de negocios de la saga fue mutando con el paso de las generaciones y actualmente, como sucede con otros importantes títulos de Nintendo, se apuesta a las expansiones de contenido, eventos de temporada y actualizaciones periódicas para mantener activas a las comunidades. Se desconoce si en el futuro The Pokemon Company y Nintendo planean lanzar una edición del juego que contenga todas las características de ambas versiones, como sucedió con los títulos pasados.