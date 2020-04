Hoy mismo comenzó una nueva serie de ofertas en Steam centrada en videojuegos de Xbox. Usuarios pueden adquirir algunos de los juegos desarrollados por Xbox Game Studios con hasta un 75% de descuento. Desde clásicos, como Grim Fandango Remastered, a las más recientes producciones de Microsoft, como Ori and the Will of the Wisps y Bleeding Edge, hay opciones para todos los gustos y en un rango de precios más que interesante.