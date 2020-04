Las franquicias exclusivas de Playstation también están a precios muy atractivos. Títulos como The Last of Us Remastered y el último God of War pertenecen a la selección Grandes Éxitos de la marca, por lo que ya tienen un precio más accesible que el resto de los juegos. Days Gone y Marvel's Spider-Man no consiguieron esa insignia todavía, pero se encuentran a mitad de precio durante esta serie de ofertas de Playstation.