El primer título es The Complex, pero no es enteramente un videojuego. Se trata de una película interactiva que llegará a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC este martes. El esfuerzo conjunto entre Little Jade Productions, Good Gate Media y Wales Interactive cuenta la historia de dos científicos que quedan encerrados en un laboratorio luego de que se produjera un ataque con un arma biológica en Londres. Los espectadores deberán tomar importantes decisiones sobre la trama a medida que avanza y tendrán en sus manos las vidas de los personajes principales.