A su vez, con este dlc los jugadores tienen la posibilidad de tomar control de Riku, Aqua, Roxas, Kairi y más personajes a través de las diferentes batallas. En algunas de ellas se pueden activar habilidades cooperativas entre distintos protagonistas. Por otro lado, estos, estos unen fuerzas con los clásicos personajes de Disney, el Pato Donald y Goofy, además de personajes de franquicias como Toy Story y Monsters Inc., de Disney•Pixar y Pirates of the Caribbean, Big Hero 6, Tangled, Frozen, de Walt Disney Studios y más.