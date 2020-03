En tanto, la nueva entrega del videojuego desarrollado por Nintendo no pudo superar al título de Pikachu y amigos en tierras británicas, donde, al menos por el momento, sigue reinando Pokémon. De todos modos, New Horizons triplicó el debut en el Reino Unido de Animal Crossing: New Leaf (2013), su título previo. Faltan conocer aún datos sobre cómo le ha ido en Europa y en Estados Unidos, de donde se espera un éxito similar.