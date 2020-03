Usuarios de ambas plataformas ya pueden entrar en la jungla para experimentar este shooter asimétrico donde un grupo de cuatro soldados se enfrentará a un Depredador. Los usuarios de PS4 deberán contar con la suscripción al servicio Playstation Plus para probarlo. El género se volvió extremadamente popular en estos últimos años gracias a exponentes como Dead by Daylight y parece ser el terreno ideal para la franquicia. El estudio desarrollador, Illfonic, tiene experiencia en el tema con Friday the 13th: The Game y lanzó una guía para preparar a los futuros soldados y Depredadores antes de que se lancen a la acción el fin de semana.