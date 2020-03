La campaña remasterizada del primer Modern Warfare se podía conseguir, en un principio, a través de Call of Duty: Infinite Warfare, pero más adelante se liberó para todos los usuarios. Se desconoce cómo será la modalidad en este caso, pero no sorprendería que los usuarios de MW tengan prioridad. Tampoco se conoce el precio o la fecha de salida oficial del título, pero se espera que el estudio revele novedades muy pronto. La tercera temporada de contenido de Call of Duty: Modern Warfare está muy cerca y es posible que la compañía esté esperando el momento para hacer el correspondiente anuncio.