Distintos torneos de League of Legends del mundo se pospusieron por el coronavirus, lo que obligó a repensar la organización de las competencias internacionales más importantes del título. Estas medidas provocarán un desbalance en todo el calendario competitivo del League of Legends en 2020. Por este motivo se postergó el Mid-Season Invitational, que enfrenta a los campeones de cada región. Se disputará a mitad del segundo split del año (en julio) en lugar de mayo. A su vez, lo más probable es que se retrase el comienzo del segundo torneo del año, que da cupos para el Mundial, cuya sede iba a ser China. La situación mundial no parece tener un claro horizonte, por lo que todavía no se realizaron las reprogramaciones correspondientes.