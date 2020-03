La llegada de un nuevo título de One Piece significa la revalidación de una franquicia que comenzó a publicarse hace ya 23 años en Japón y continúa teniendo una gran comunidad de seguidores a lo largo del mundo. También indica la continuación de la saga Pirate Warriors, la cual tuvo su última aparición en 2015. No obstante, One Piece continúo lanzado títulos, pero estos apostaron a una experiencia de mundo abierto (One Piece: World Seeker), realidad virtual (One Piece: Grand Cruise) y algunas recopilaciones y remasterizaciones.