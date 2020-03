La desarrolladora a cargo de franquicias como Fortnite y Gears of War, Epic Games, anunció la realización de un acuerdo de gran importancia para publicar y producir nuevos títulos. Remedy Entertainment (Control), el estudio portugués gen DESIGN (The Last Guardian) y Playdead (Inside, Limbo) serán algunos de los estudios que se unirán a Epic Game Publishing, la nueva división editorial de la compañía. Esta se enfocará en tener un trato más amigable y cercano con los desarrolladores, repartiendo incluso el 50% de los beneficios de cada producción.