Como no todo es competencia para Riot Games, también está preparando otros videojuegos donde la historia será el elemento principal y se podrán experimentar de manera offline. Uno de ellos es Ruined King, que será un juego de rol de batallas por turnos. En el único trailer que mostraron se puede apreciar a un campeón que podría ser Thresh de League of Legends, aunque el protagonista no está confirmado. Lo que sí se sabe es que los escenarios serán las regiones ficticias de Aguas Estancadas e Isla de las Sombras. La compañía encargada de desarrollar este título será Airship Syndicate, que ya lanzó Darksiders: Genesis, un juego RPG de acción, en diferentes plataformas entre 2019 y 2020.