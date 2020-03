Uno de los problemas más recurrentes que está teniendo el juego es la escasez de Poké Bolas, las cuales los usuarios no pueden reponer debido a que no pueden salir a la calle para ir a las paradas cercanas. Esto tiene un efecto directo, ya que, al no contar con estas, los jugadores no pueden cazar criaturas y esto corta directamente el fin del juego.