Si bien AFA Esports y AFA Virtual Liga pertenecen al ente regulador del fútbol argentino, funcionan por separado. Mientras el primero se encarga de realizar torneos individuales para clubes y de presentar a los representantes albicelestes en la FIFA eNations Cup (que pertenece al calendario competitivo de EA Sports), el segundo busca formar una selección de fútbol 11. Ambos, sin embargo, trabajaron hasta el momento con FIFA. Fabian Minotto, uno de los encargados de AFA Esports, le explicó a Infobae por qué optaron por PES esta vez: "El objetivo del torneo es colaborar un poco con la situación que vive el país y dar un pequeño motivo, aunque sea un granito de arena, para que la gente se entretenga y tenga la cabeza en otra cosa. Uno sabe que le da la posibilidad a la gente de jugar un partido, pero a la vez se entusiasman y entrenan. La decisión fue ir por los dos juegos porque era la manera de llegar a todo aquel que le guste el fútbol virtual en la Argentina. No queríamos dejar a nadie afuera, porque además es en XBOX, PC y PS4 y sabemos que no todas las comunidades son grandes. No es con Ultimate Team, es para que cualquiera pueda participar”.