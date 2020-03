Otra cualidad señalada por Severin es que este mercado no necesita de la distribución a diferencia de otros productos, ya que el público está acostumbrado a que se comercialicen digitalmente. Esto también profundiza la crisis del mercado minorista de videojuegos, de quienes cree que recibieron su “último clavo en el ataúd”. Un ejemplo claro es el de la cadena Game Stop, una de las más afectadas por esto, no está cerrando sus locales en Estados Unidos debido a que considera que son un producto esencial y no puede perder ventas. Una medida que abrió una fuerte polémica y trajo la lupa sobre el mundo gamer.