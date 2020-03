El lado negativo de este fenómeno que deriva del coronavirus tiene que ver con la capacidad de los servidores de Activision Blizzard. Entre Overwatch, World of Warcraft, Heroes of the Storm y Call of Duty: Warzone, entre otros videojuegos de la empresa, se están registrando las cifras más altas de jugadores simultáneos y ya se han experimentado errores en el ingreso y otras funciones en los últimos días debido a la sobresaturación.