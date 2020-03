Nintendo también presenta una exclusividad esta semana. Animal Crossing: New Horizons aterriza en Nintendo Switch para implementar mecánicas nuevas para la franquicia y una gran cantidad de contenido. Como se trata de un juego con una larga esperanza de vida, también se anticipó que Animal Crossing: New Horizons contará con gran cantidad de actualizaciones gratuitas a través de eventos de temporada en todo el año. La primera será una actualización temática de pascuas que contará con diferentes regalos y recompensas en este juego y en el título mobile Animal Crossing: Pocket Camp. El muy esperado Animal Crossing: New Horizons llega a Nintendo Switch el viernes 20 de marzo.