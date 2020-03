No es la primera liga a nivel mundial que toma esta determinaicón, ya que la Tencent League of Legends Pro League (LPL), el certamen más importante de China, se disputa remotamente. La misma estuvo suspendida durante varias semanas, y el 9 de marzo se reanudó vía online. En tanto, la League of Legends European Championship (LEC), la máxima categoría de Europa, tomó una drástica decisión este viernes: el torneo se suspenderá hasta próximo aviso. Esto se debe a que tienen la sospecha de que alguien del staff estuvo expuesto al virus.