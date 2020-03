Como puede observarse en el tráiler, la expresión de la cara de Mario irá cambiando a medida que vaya avanzado. El personaje también hará sonidos, los cuáles serán sus clásicas líneas “¡Wahoo!" y “¡Here We GO!”, que en castellano significa aquí vamos. Esto buscará brindar una experiencia completa, que pase tanto por la diversión como por la identificación de los elementos más reconocidos de este universo.