“Los rumores son ciertos, ¡estamos trabajando en una nueva historia de The Witcher! The Witcher: Nightmare of the Wolf nos llevará a enfrentar una amenaza en el Continente. Traído a ustedes por el equipo de Lauren Hissrich, Beau DeMayo y Studio Mir, el estudio detrás de The Legend of Korra”, confirma un tweet de NX, la cuenta de Netflix dedicada específicamente al género fantástico, la ciencia ficción y “todo lo geek”. Vale aclarar que Hissrich es la showrunner de la serie, mientras que DeMayo se encargó de escribir el tercer episodio de la primera temporada y volverá para encargarse de otro en la segunda.