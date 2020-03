En una reciente entrevista publicada en el blog oficial de Playstation, el Jefe de Playstation Worldwide Studios, Hermen Hulst, anticipó qué tipo de experiencias están planeando para lo que se viene . Cuando le consultaron en qué se están enfocando los estudios ante el inminente cambio generacional, Hulst comentó: “Estos momentos son los más emocionantes. Estamos trabajando muy duro en estos momentos y no puedo esperar para poder hablar más en detalle. Tenemos algunos de nuestros más grandes exclusivos en Playstation 4, ya sea que salieron hace poco, como Dreams, o lanzándose pronto, como MLB The Show, The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima. Así que hay mucho llegando a PS4 también”.