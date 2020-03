Bravely Default II, No More Heroes III, Xenoblade Chronicles Definitve Edition y Deadly Premonition 2 son los videojuegos confirmados para este 2020 y es posible que sean los grandes protagonistas de la transmisión del 26 de marzo . La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild también fue anunciada y puede que tenga nuevo material para mostrar a los fans.