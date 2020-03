No obstante, el anuncio no solo informaría sobre la cancelación del evento, sino sobre su mutación al streaming. Según lo señalado por distintos periodistas, la E3 pasaría a tener una plataforma online en la cual se anunciarían los nuevos lanzamientos. Esto emularía lo hecho por por varios fabricantes de celulares, los cuales no pudieron participar del Mobile World Congress, el cual iba a realizarse en Barcelona.