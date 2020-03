Por otra parte, el periodista también señaló que Boca estaría preparándose para desembarcar en la escena de los deportes electrónicos. Lo haría a gran escala, ya que lanzaría equipos de Counter Strike: Go, League of Legends y, como no podía faltar, FIFA. Esto también va de la mano con las intenciones previas de Pergolini, quien en reiteradas veces destacó la importancia que tiene esta industria y lo beneficioso que podría ser para el xeneize.