La novedad más destacada tiene que ver con el villano principal del título: Nemesis. Básicamente, el objetivo completo del juego es escapar de esta implacable máquina de matar. En esta remake, Nemesis será todavía peor porque tendrá la habilidad de entrar en las famosas Safe Rooms. Estas habitaciones dan un respiro a los jugadores y permiten guardar la partida, entre otras cosas. En la remake de Resident Evil 3, si el jugador está siendo perseguido por Nemesis no podrá estar seguro y tendrá que continuar escapando hasta que todo se calme . Por suerte, habrá lugares donde el villano no podrá perseguir a la protagonista, pero no deja de ser una novedad más que interesante para refrescar la fórmula.